Зброю з Золотого не вивозили, її віддали на зберігання побратимам, – ексбоєць "Азову"

Добровольці-ветерани не вивозили з Золотого-4 зброю, яку їх просив здати президент Володимир Зеленський. Ексбійці передали її на зберігання побратимам, що перебувають на іншій позиції в селищі.

Колишній боєць "Азова" Денис з позивним "Янтар" розповів у коментарі журналістці 24 каналу, що уся їхня зброя – легальна і законна. Її купили у спецмагазині після отримання на це відповідного дозволу.

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Ексбоєць додав, що на позиції добровольців у Золотому-4 були карабіни, автоматична і помпова зброя.

Окрім того, ветерани-добровольці вчора, 27 жовтня, не вивозили її у супроводі поліції з Золотого-4.

Ніхто зброю не вивозив. Щоби зменшити градус конфлікту, ми пішли на певний консенсус. Тому тепер у цій будівлі, на яку вказував президент, зброї немає. Однак МВС її не вивозило. Ми передали зброю нашим побратимам на зберігання. Вони також перебувають у Золотому, просто на інших позиціях. Зараз зброя зберігається у сейфі,

– наголосив ветеран.

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За його словами, на позиції ексбійців, де був Зеленський, залишили дозор. Проте, здавати зброю правоохоронцям ветерани не збиралися, адже несуть відповідальність за неї.

"Ми несемо кримінальну відповідальність за те, що з цією зброєю відбувається, і що з нею може статися. Немає гарантії, що співробітники поліції не використають її, або не підставлять нас. Хоча, сподіваюся, такого ніколи не буде", – додав ексбоєць "Азову".

Він наголосив, що ветерани мали право віддати її не співробітникам МВС, а своїм побратимам.

Вони нам повернуть зброю, якщо вона буде дуже потрібна тут, поблизу фронту,

– підсумував колишній військовий.

Зауважимо, Зеленський під час візиту у Золоте-4 на Донбасі закликав добровольців здати усю зброю, яка була у них в будинку. Згодом у МВС повідомили, що ветерани вивезли усю зброю з селища у супроводі поліції.

Скандал між Зеленським і добровольцями у Золотому: головне

На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

26 жовтня до добровольців навідався президент Володимир Зеленський. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.

За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.



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