Ветерани не підуть із Золотого-4, нам ворог не президент України, – Білецький

Володимир Зеленський зустрівся з добровольцями в Золотому та емоційно поговорив із ними під час свого візиту на передову. Після цього лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив, що ветерани не підуть із Золотого-4 і якщо треба – туди прибуде підмога.

"Як би не "бикувала" влада, ми залишимось на своїх позиціях і не допустимо капітуляції", – із такою заявою він опублікував ролик у ютубі.

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Білецький вбачає у розмові президента з добровольцями, яка сталась у Золотому – "відвертим побутовим хамством зі сторони Зеленського по відношенню до ветеранів".

Ветерани залишаться в Золотому, тому що вони мають таке право. Право на особисту думку, яку вони висловлюють до Президента України. Вони заробили це право своєю кров'ю,

– відповів лідер "Нацкорпусу".

Білецький також додав, що вони будуть залишатися, бо їм ворог не президент країни, а в першу чергу – ворог з тієї сторони.

Що відомо про скандал з Зеленським у Золотому?

Президент прибув у місто на Луганщині, аби поспілкуватися з озброєними людьми, які називають себе добровольцями та осіли там від початку жовтня. За словами українського президента, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил, своєю чергою, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

Дивіться відео розмови Зеленського з військовим:

Сама ж розмова між президентом і добровольцями вийшла дуже емоційною. Під час однієї зі словесних перепалок гарант відмовився вислухати бійця, який розповідав йому про акції "Ні капітуляції", що відбуваються по Україні, та зверхньо додав: "Я президент, мені 42 роки, я не лох якийсь. Кажу тобі – зброю приберіть". Під час іншої – Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

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Основною темою спілкування гаранта з добровольцями було розведення військ, що має відбутися у Золотому. Зеленський переконує, що він і місцеві жителі є готовими до цього, натомість добровольці виступають проти.

Як це коментують самі добровольці? Після розмови з президентом Володимиром Зеленським добровольці з Золотого заявили, що український президент віддав наказ їх звідти вибити. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.



Розведення військ на Донбасі/ інфографіка 24 каналу