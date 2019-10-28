Ветераны не уйдут из Золотого-4, нам враг не президент Украины, – Билецкий

Владимир Зеленский встретился с добровольцами в Золотом и эмоционально поговорил с ними во время своего визита на передовую. После этого лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4 и если надо, то туда прибудет подмога.

"Как бы не "быковала" власть, мы останемся на своих позициях и не допустим капитуляции", – с таким заявлением он опубликовал ролик в ютубе.

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Билецкий видит в разговоре президента с добровольцами, который произошел в Золотом – "откровенное бытовое хамство со стороны Зеленского по отношению к ветеранам".

Ветераны останутся в Золотом, потому что они имеют такое право. Право на личное мнение, которое они выражают к Президенту Украины. Они заработали это право своей кровью,

– ответил лидер "Нацкорпуса".

Билецкий также добавил, что они будут оставаться, потому что им враг не президент страны, а в первую очередь – враг с той стороны.

Что известно о скандале с Зеленским в Золотом?

Президент прибыл в город на Луганщине, чтобы пообщаться с вооруженными людьми, которые называют себя добровольцами и осели там с начала октября. По словам украинского президента, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей.

В командовании Объединенных сил в свою очередь заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

Смотрите видео разговора Зеленского с военным:

Сам же разговор между президентом и добровольцами получился очень эмоциональным. Во время одной из словесных перепалок гарант отказался выслушать бойца, который рассказывал ему об акциях "Нет капитуляции", происходящих по Украине, и свысока добавил: "Я президент, мне 42 года, я не лох какой-то. Говорю тебе, оружие уберите". Во время другой – Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

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Основной темой общения гаранта с добровольцами было разведение войск, что должно произойти в Золотом. Зеленский утверждает, что он и местные жители готовы к этому, зато добровольцы выступают против.

Как это комментируют сами добровольцы? После разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их оттуда выбить. Они же отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – останутся там в любом случае.



Разведение войск на Донбассе/ инфографика 24 канала