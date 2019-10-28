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      Оружие из Золотого не вывозили, его отдали на хранение собратьям, – экс-боец "Азова"

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      Добровольцы не вывозили оружие из Золотого на Донбассе: его отдали собратьям
      Добровольцы не вывозили оружие из Золотого на Донбассе: его отдали собратьям / Скриншот

      Добровольцы-ветераны не вывозили из Золото-4 оружие, которое их просил сдать президент Владимир Зеленский. Экс-бойцы передали его на хранение собратьям, находящимся на другой позиции в поселке.

      Бывший боец "Азова" Денис с позывным "Янтарь" рассказал в комментарии журналистке 24 канала, что все их оружие – легальное и законное. Его купили в спецмагазине после получения на это соответствующего разрешения.

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      Экс-боец добавил, что на позиции добровольцев в Золотом-4 были карабины, автоматическое и помповое оружие.

      Кроме того, ветераны-добровольцы вчера, 27 октября, не вывозили его в сопровождении полиции с Золотого-4.

      Никто оружия не вывозил. Чтобы уменьшить градус конфликта, мы пошли на определенный консенсус. Поэтому теперь в этом здании, на которое указывал президент, оружия нет. Однако МВД его не вывозили. Мы передали оружие нашим собратьям на хранение. Они также находятся в Золотом, просто на других позициях. Сейчас оружие хранится в сейфе,
      – отметил ветеран. 

      Важно: У Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами

      По его словам, на позиции экс-бойцов, где был Зеленский, оставили дозор. Однако, сдавать оружие правоохранителям ветераны не собирались, ведь несут ответственность за него.

      "Мы несем уголовную ответственность за то, что с этим оружием происходит, и что с ним может произойти. Нет гарантии, что сотрудники полиции не используют его либо не подставят нас. Хотя, надеюсь, такого не будет", – добавил экс-боец "Азова".

      Он отметил, что ветераны имели право отдать его не сотрудникам МВД, а своим собратьям.

      Они нам вернут оружие, если оно будет очень нужно здесь, вблизи фронта,
      – подытожил бывший военный.

      Заметим, Зеленский во время визита в Золотое-4 на Донбассе призвал добровольцев сдать все оружие, которое было у них в доме. Впоследствии в МВД сообщили, что ветераны вывезли все оружие из поселка в сопровождении полиции.

      Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное

      • В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или до возвращению ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.
      • 26 октября добровольцев посетил президент Владимир Зеленский. Их разговор получился сверхэмоциональным, и с обеих сторон раздавались громкие заявления. В частности, украинский президент отметил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.
      • По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.
      • В командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.
      • Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбросить из поселка. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не пойдут – будут оставаться там в любом случае.

      розведення сил на донбасі
      Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения сил / 24 канал

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Война на Донбассе "Азов" Ситуация в Золотом Министерство внутренних дел Оружие
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