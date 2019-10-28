Оружие из Золотого не вывозили, его отдали на хранение собратьям, – экс-боец "Азова"

Добровольцы-ветераны не вывозили из Золото-4 оружие, которое их просил сдать президент Владимир Зеленский. Экс-бойцы передали его на хранение собратьям, находящимся на другой позиции в поселке.

Бывший боец "Азова" Денис с позывным "Янтарь" рассказал в комментарии журналистке 24 канала, что все их оружие – легальное и законное. Его купили в спецмагазине после получения на это соответствующего разрешения.

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Экс-боец добавил, что на позиции добровольцев в Золотом-4 были карабины, автоматическое и помповое оружие.

Кроме того, ветераны-добровольцы вчера, 27 октября, не вывозили его в сопровождении полиции с Золотого-4.

Никто оружия не вывозил. Чтобы уменьшить градус конфликта, мы пошли на определенный консенсус. Поэтому теперь в этом здании, на которое указывал президент, оружия нет. Однако МВД его не вывозили. Мы передали оружие нашим собратьям на хранение. Они также находятся в Золотом, просто на других позициях. Сейчас оружие хранится в сейфе,

– отметил ветеран.

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По его словам, на позиции экс-бойцов, где был Зеленский, оставили дозор. Однако, сдавать оружие правоохранителям ветераны не собирались, ведь несут ответственность за него.

"Мы несем уголовную ответственность за то, что с этим оружием происходит, и что с ним может произойти. Нет гарантии, что сотрудники полиции не используют его либо не подставят нас. Хотя, надеюсь, такого не будет", – добавил экс-боец "Азова".

Он отметил, что ветераны имели право отдать его не сотрудникам МВД, а своим собратьям.

Они нам вернут оружие, если оно будет очень нужно здесь, вблизи фронта,

– подытожил бывший военный.

Заметим, Зеленский во время визита в Золотое-4 на Донбассе призвал добровольцев сдать все оружие, которое было у них в доме. Впоследствии в МВД сообщили, что ветераны вывезли все оружие из поселка в сопровождении полиции.

Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное

В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или до возвращению ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.

26 октября добровольцев посетил президент Владимир Зеленский. Их разговор получился сверхэмоциональным, и с обеих сторон раздавались громкие заявления. В частности, украинский президент отметил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.

В командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбросить из поселка. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не пойдут – будут оставаться там в любом случае.



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