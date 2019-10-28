В Золотое-4 приехала вооруженная полиция, хотят выселить "Азов": фото
В Золотое-4 утром 28 октября приехали правоохранители, которые собираются выселить из поселка добровольцев "Азова". Последние выступают против отвода войск.
Журналист Макс Левин рассказал, что к месту, где находятся представители Нацкорпуса, приехало 18 правоохранителей.
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Сами полицейские отметили, что прибыли якобы проверить автомобиль журналистов, который находится очень близко к линии разграничения.
Золотое-4. Полиция собирается выселять "Азов". Приехали только что, вооружены, под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто),
– рассказал Левин.
По его словам, правоохранители не совершали никаких силовых действий в отношении добровольцев. Они просмотреть документы журналистов и отъехали от места дислокации добровольцев.
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Сами бойцы рассказали, что им стало известно, что полиция собирается их "выселить" из населенного пункта. Официальных сообщений о таких мерах пока не было.
Смотрите фото из Золотого, куда приехала полиция
Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное
- В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или же до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.
- 26 октября добровольцев посетил президент Владимир Зеленский. Их беседа получилась сверхэмоциональной, и с обеих сторон звучали громкие заявления. В частности, украинский президент подчеркнул, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.
- По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей.
- В Командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.
- Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбить из поселка. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – останутся там в любом случае.
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