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      Де Зеленський візьме гроші на відбудову Донбасу: заява Корнієнка

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президет України Володимир Зеленський хоче частину субвенцій з держбюджету віддати на відновлення інфраструктури Донбасу.

      Про це, за інформацією "Інтерфакс Україна", заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, така ідея з'явилась в президента після повернення з Донбасу.

      Варто знати: У нас немає грошей на відбудову Донбасу, але будемо шукати, – голова фракції "Слуга народу"

      "У нього була ініціатива, яку він хотів обговорити з депутатами, а потім узгодити із Кабміном щодо переспрямування частини субвенцій на соціально-економічний розвиток наших східних областей", – розповів Корнієнко.

      Що таке субвенція? Це грошова допомога місцевим органам з державного бюджету. Вона надається для виконання конкретно визначених цілей, зокрема, на важливі ремонти чи конструкції.

      Він наголосив що йдеться про субвенції з державного бюджету, які не були виділені на інші проєкти. Гроші, зокрема, підуть на будівництво дороги з населеного пункту Золоте, де має відкритись новий пункт пропуску між Україною і ОРДЛО, в адміністративний центр Луганщини та до Сєвєродонецька.

      Там повністю зруйнована дорога і та відстань, яка долається за півтори години, на цій ділянці займе 3-4 години. Через це в регіоні проблеми з медициною і швидкою допомогою, оскільки лікарня розташована в Сєвєродонецьку. Саме тому президент і запропонував віддати субвенції на соцеконом, які ще не були виділені на проєкти, на будівництво цієї дороги,
      – пояснив заступник голови фракції "Слуга народу".

      До слова, раніше Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

      Що відомо про поїздку Зеленського у Золоте?

      26 жовтня Володимир Зеленський приїхав у Золоте-4 до добровольців, які виступають проти розведення військ. Ветерани бойових дій на Донбасі прибули в Золоте ще на початку жовтня. Вони пояснили, що залишатимуться там, допоки керівництво України не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. За їхніми словами, якщо відведення все ж відбудеться, вони залишатимуться в Золотому до моменту повернення ЗСУ на позиції.

      В результаті між ветеранами і Зеленським сталася надемоційна розмова. Президент заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я" і нагадав бійцям, що він президент, а не "лох якийсь". Натомість у Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно.

      Після візиту Зеленського правоохоронці забрали зброю у ветеранів. Виселяти їх не мають наміру, хоча ексбійці допускають такий варіант. Вони наголошують, що у такому разі готові будуть давати відсіч.

      Дивіться відео словесної перепалки Зеленського із добровольцем у Золотому

       

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Ситуація у Золотому Україна – Росія Бюджет Бюджет 2020 Гроші Кабінет Міністрів України
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