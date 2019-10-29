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      Где Зеленский возьмет деньги на восстановление Донбасса: заявление Корниенко

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Президет Украины Владимир Зеленский хочет часть субвенций из госбюджета отдать на восстановление инфраструктуры Донбасса.

      Об этом, по информации "Интерфакс Украина", заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, такая идея появилась у президента после возвращения из Донбасса.

      Стоит знать: У нас нет денег на восстановление Донбасса, но будем искать, глава фракции "Слуга народа"

      "У него была инициатива, которую он хотел обсудить с депутатами, а потом согласовать с Кабмином относительно перенаправления части субвенций на социально-экономическое развитие наших восточных областей", – рассказал Корниенко.

      Что такое субвенция?
      Это денежная помощь местным органам из государственного бюджета. Она предоставляется для выполнения конкретно определенных целей, в частности, на важные ремонты или конструкции.

      Он подчеркнул что речь идет о субвенции из государственного бюджета, которые были выделены на другие проекты. Деньги, в частности, пойдут на строительство дороги из населенного пункта Золотое, где должен открыться новый пункт пропуска между Украиной и ОРДЛО, в административный центр Луганской области и Северодонецка.

      Там полностью разрушена дорога и расстояние, которое преодолевается за полтора часа, на этом участке займет 3-4 часа. В регионе проблемы с медициной и скорой помощью, поскольку больница расположена в Северодонецке. Именно поэтому президент и предложил отдать субвенции на соцеконом, которые еще не были выделены на проекты, на строительство этой дороги,
      – пояснил заместитель председателя фракции "Слуга народа".

      К слову, ранее Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

      Что известно о поездке Зеленского в Золотое?

      26 октября Владимир Зеленский приехал в Золотое-4 к добровольцам, которые выступают против разведения войск. Ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое еще в начале октября. Они объяснили, что будут оставаться там, пока руководство Украины не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. По их словам, если отвод все же произойдет, они останутся в Золотом до момента возвращения ВСУ на позиции.

      В результате между ветеранами и Зеленским произошел сверхэмоциональный разговор. Президент заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие" и напомнил бойцам, что он президент, а не "лох какой-то". Однако в Командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.

      После визита Зеленского правоохранители забрали оружие у ветеранов. Выселять их не намерены, хотя экс-бойцы допускают такой вариант. Они отмечают, что в таком случае готовы будут давать отпор.

      Смотрите видео словесной перепалки Зеленского с добровольцем в Золотом

       

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Украина – Россия Ситуация в Золотом Операция Объединенных сил Война на Донбассе Слуга народа Кабинет Министров Украины Деньги Бюджет 2020 Бюджет
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