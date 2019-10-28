Дамо відсіч, – Ветеран "Азова" про можливе силове вигнання із Золотого

Правоохоронці, що прибули в Золоте-4, не мають наміру виселяти звідти добровольців. Однак якщо таке станеться, то ветерани будуть готові відповісти.

Немає жодної законної вимоги поліції, яка б спонукала добровольців покинути Золоте-4. Про це колишній боєць "Азова" Денис з позивним "Янтар" розповів 24 каналу.

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Він зазначив, що зможе поїхати лише у разі ротації.

Я сюди приїхав як волонтер, як доброволець зі своїми побратимами. Ми планували на тиждень сюди заїхати і в принципі якраз маємо скоро їхати,

– розповів "Янтар".

Ексбоєць додав, що тоді на місце добровольців, які наразі є в Золотому-4, приїдуть інші.

"Ми ж не здаємо території і не віддаємо їх ворогу, ми робимо цю зону демілітаризованою. Тут хлопці-волонтери не є співробітниками ЗСУ чи Нацгвардії. Це просто громадяни України. Як їх можна змусити поїхати звідси", – зазначив він.

За словами волонтера, якщо силові спроби з боку правоохоронців таки будуть, то добровольці захищатимуться.

Будь-яка особа має право на самозахист. Якщо нас незаконно будуть атакувати, ми звичайно будемо намагатися захищати свої конституційні права і будемо давати відсіч,

– сказав ветеран.

Він також зазначив, що заступник глави Національної поліції Вадим Троян запевнив – ніхто не буде "штурмувати і вибивати" волонтерів із Золотого-4.

"Він сказав, що напише заяву на відставку, якщо таке відбудеться", – додав "Янтар".

Поліція не виселятиме Нацкорпус із Золотого

Троян запевняє, що групи поліцейських, які прибули до Золотого-4 Луганської області, не мають завдання будь-кого виселяти звідти.

Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна,

– наголосив Троян.

Спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники Національного корпусу. У поліції зазначають, що така перевірка є нормальною дією, оскільки ця територія належить до зони проведення Операції Об’єднаних сил.

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Скандал між Зеленським і добровольцями у Золотому: головне

На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

26 жовтня до добровольців навідався президент Володимир Зеленський. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.

За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ , ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС. Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі .