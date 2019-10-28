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      Дамо відсіч, – Ветеран "Азова" про можливе силове вигнання із Золотого

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      Добровольці у Золотому-4 даватимуть відсіч, якщо їх виселятимуть
      Добровольці у Золотому-4 даватимуть відсіч, якщо їх виселятимуть / Скрнішот із відео

      Правоохоронці, що прибули в Золоте-4, не мають наміру виселяти звідти добровольців. Однак якщо таке станеться, то ветерани будуть готові відповісти.

      Немає жодної законної вимоги поліції, яка б спонукала добровольців покинути Золоте-4. Про це колишній боєць "Азова" Денис з позивним "Янтар" розповів 24 каналу.

      Знайте більше: Ексбоєць "Азову" розповів як жителі Золотого-4 ставляться до розведення військ на Донбасі

      Він зазначив, що зможе поїхати лише у разі ротації.

      Я сюди приїхав як волонтер, як доброволець зі своїми побратимами. Ми планували на тиждень сюди заїхати і в принципі якраз маємо скоро їхати,
      – розповів "Янтар".

      Ексбоєць додав, що тоді на місце добровольців, які наразі є в Золотому-4, приїдуть інші.

      "Ми ж не здаємо території і не віддаємо їх ворогу, ми робимо цю зону демілітаризованою. Тут хлопці-волонтери не є співробітниками ЗСУ чи Нацгвардії. Це просто громадяни України. Як їх можна змусити поїхати звідси", – зазначив він.

      За словами волонтера, якщо силові спроби з боку правоохоронців таки будуть, то добровольці захищатимуться.

      Будь-яка особа має право на самозахист. Якщо нас незаконно будуть атакувати, ми звичайно будемо намагатися захищати свої конституційні права і будемо давати відсіч,
      – сказав ветеран.

      Він також зазначив, що заступник глави Національної поліції Вадим Троян запевнив – ніхто не буде "штурмувати і вибивати" волонтерів із Золотого-4.

      "Він сказав, що напише заяву на відставку, якщо таке відбудеться", – додав "Янтар".

      Поліція не виселятиме Нацкорпус із Золотого

      Троян запевняє, що групи поліцейських, які прибули до Золотого-4 Луганської області, не мають завдання будь-кого виселяти звідти.

      Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна,
      – наголосив Троян.

      Спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники Національного корпусу. У поліції зазначають, що така перевірка є нормальною дією, оскільки ця територія належить до зони проведення Операції Об’єднаних сил.

      Читайте також: Зброю з Золотого не вивозили, її віддали на зберігання побратимам, – ексбоєць "Азову"

      Скандал між Зеленським і добровольцями у Золотому: головне

      • На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.
      • 26 жовтня до добровольців навідався президент Володимир Зеленський. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.
      • За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.
      • У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.
      • Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.

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      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Наталя Боднар, Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Ситуація у Золотому Розведення військ Операція Об'єднаних сил "Азов"
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