Дадим отпор, – Ветеран "Азова" о возможном силовом изгнании из Золотого

Правоохранители, прибывшие в Золотое-4, не намерены выселять оттуда добровольцев. Однако если такое произойдет, то ветераны будут готовы ответить.

Нет ни одного законного требования полиции, которое бы побудило добровольцев покинуть Золотое-4. Об этом бывший боец ​​"Азова" Денис с позывным "Янтарь" рассказал 24 каналу.

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Он отметил, что сможет уехать только в случае ротации.

Я сюда приехал как волонтер, как доброволец со своими собратьями. Мы планировали на неделю сюда заехать и в принципе как раз должны скоро ехать,

– рассказал "Янтарь".

Экс-боец добавил, что тогда на место добровольцев, которые сейчас есть в Золотом-4, приедут другие.

"Мы же не сдаем территории и не отдаем их врагу, мы делаем эту зону демилитаризованной. Здесь ребята-волонтеры не являются сотрудниками ВСУ или Нацгвардии. Это просто граждане Украины. Как их можно заставить уехать отсюда", – отметил он.

По словам волонтера, если силовые попытки со стороны правоохранителей таки будут, то добровольцы будут защищаться.

Любое лицо имеет право на самозащиту. Если нас незаконно будут атаковать, мы конечно же будем пытаться защищать свои конституционные права и будем давать отпор,

– сказал ветеран.

Он также отметил, что заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян заверил – никто не будет "штурмовать и выбивать" волонтеров из Золотого-4.

"Он сказал, что напишет заявление на отставку, если такое произойдет", – добавил "Янтарь".

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Троян уверяет, что группы полицейских, прибывших к Золотому-4 Луганской области, не имеют задачи кого-либо выселять оттуда.

Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, "кто кого будет штурмовать", нельзя,

– отметил Троян.

Совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Национального корпуса. В полиции отмечают, что такая проверка является нормальным действием, поскольку эта территория относится к зоне проведения операции Объединенных сил.

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