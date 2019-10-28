Ексбоєць "Азову" розповів, як жителі Золотого-4 ставляться до розведення військ на Донбасі

Колишній боєць "Азова" Денис з позивним "Янтар" розповів у коментарі журналістці 24 каналу як місцеві жителі Золотого-4 ставляться до розведення сил на Донбасі.

За словами ветерана, місцеве населення по різному сприймає проблему розведення сил.

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За його словами, під час зустрічі із Зеленським, до президента підійшли місцеві жителі, деякі з яких раніше жили на окупованих територіях і ходили на так звані референдуми "ЛНР".

Тому, мені здається не зовсім об’єктивно прислухатися до думки тих людей, які вже один раз зрадили Україну,

– говорить ветеран.

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Водночас, за словами бійця, у Золотому-4 є люди з проукраїнською позицією, які хвилюються через ситуацію із розведенням військ. Він стверджує, що вони не впевнені, як це розведення може вплинути на їхнє майбутнє.

Тобто їм доведеться виселятися звідси, аби не накликати на себе кару з боку тих, кого сюди приведуть бойовики. А ми якраз таки думаємо, що вони прийдуть, бо вже були такі випадки в історії: Абхазія, Карабах, Широкине у 2015 році,

– застерігає "Янтар".

Він також запевнив, що жителі Золотого-4 не мають нічого проти присутності ветеранів "Азову", які зараз там перебувають. За його словами, у них немає з місцевими ніяких конфліктів.

Відзначимо, що президент Зеленський під час візиту у Золоте-4 на Донбасі закликав добровольців здати усю зброю, яка була у них в будинку. Згодом у МВС повідомили, що ветерани вивезли усю зброю з селища у супроводі поліції.

Скандал між Зеленським і добровольцями у Золотому: головне

На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте . Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться. 26 жовтня до добровольців навідався президент Володимир Зеленський. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.

За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ , ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС. Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі .



Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу