Свідомо очорнюють, – Яременко про "терористів" з "Азову" і "російського президента" Зеленського

Чому в Конгресі США хочуть визнати полк "Азов" терористами, чим це загрожує Україні і до чого тут Росія, – в бліцінтерв’ю з головою Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богданом Яременком.

Очорнення добровольців – спроба дискредитації української ідеї

У США хочуть визнати полк "Азов" терористичною організацією…

За роки війни з Росією ми бачили, що проти добровольчих формувань і деяких українських військових частин цілеспрямовано працювала пропаганда. Були організовані системні кампанії по дискредитації ЗСУ.

Читайте також: Розведення військ і конфлікт із добровольцями: що сталося і як далі діятиме влада

Хоча треба визнати, що на війні бувають різні ситуації, і когось із військовослужбовців можна було в чомусь звинуватити. Україна – правова держава, і є відповідні судові рішення. Але масовані кампанії очорнення – ніщо інше, як спроба дискредитації української ідеї.

Чому в Конгресі дійшли до такого висновку і що загрожує Україні?

Члени Конгресу США поінформовані не повною мірою. Їх дезінформують. Ми категорично не можемо погодитися, що дискредитують цілу військову частину. Навіть якщо були порушення, це вимагає покарання. Але не дає підстави Нацгвардію заносити в чорні списки.



У США дуже чутливі до питань тероризму / Фото "Терен Схід"

Конгресмени стали безневинною жертвою. У будь-якій країні і США зокрема дуже чутливі до питань антисемітизму, тероризму. Конгресмени реагують не стільки на "Азов", про який вони мало що знають, скільки на прояви антисемітизму і тероризму.

Читайте також: Старт розведення військ у Золотому: що про це відомо

Закликаємо Конгрес розібратися і не допустити безпідставних звинувачень військових

Чи вплине це на надання військової допомоги Україні?

Не повинно. У Конгресі є велика підтримка ідеї продовження військової допомоги і співпраці з Україною. Але, якщо ми пропускатимемо випади проти ЗСУ без уваги, це може змінити ситуацію. Ми не маємо права цього допустити. Треба реагувати в дусі відвертості і дружності, пояснювати і переконувати конгресменів, що не все так виглядає, як хтось намагається показати.

Дивіться опубліковане президентом відео розмови із добровольцями

Фракція "Слуга народу" ініціювала лист-звернення до Конгресу США, про що мова?

Підписання листа народними депутатами триває. Там є пояснення фактів, історія "Азова" , чому він важливий для українців. Ми закликаємо конгресменів у всьому розібратися, щоб не допустити на адресу військовослужбовців безпідставних звинувачень. Вони бездоганно виконують свої військові обов’язки і захищають свою країну.

Читайте також: Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки

Є думка, що початок кампанії проти "Азова" – в Росії?

Початок кампанії – в Росії. Але це не означає, що конгресмени проросійські. Роспропаганда професійно підкидує ті теми, до яких не байдужі в США. У даному випадку – до терористичної загрози. Треба відкинути емоції і подивитися на факти.

У питаннях оборони і безпеки ми також допомагаємо США

Як реагувати на те, що Трамп на брифінгу на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд назвав Зеленського російським президентом?

Глава США в своїй довгій промові все сказав правильно і наприкінці обмовився. Не треба пересмикувати. Просто невелика помилка.

Якщо буде імпічмент Трампу, це якось вплине на Україну?

Все, що відбувається в США, – їхня внутрішня справа. Україна до цього не причетна. Ми зацікавлені, щоб США залишалися стабільною розвиненою демократією. І бажаємо американським друзям знайти той спосіб розв’язання цієї політичної кризи, який вони вважатимуть за правильним.



США не припинять допомагати Україні / Фото Офісу президента

Україна стала заручником ситуації в США. Після візиту Зеленського багато розмов про спробу Трампа вплинути на Україну через справу Байдена?

Україна не є чиїмось заручником. Ми незалежна держава. Президент Зеленський кілька разів пояснив, що на нього не було тиску з боку США. Україна з моменту утворення отримує велику допомогу від США. І зараз вона продовжується. Військова, створення демократичних інституцій, правових трансформацій, громадянського суспільства. США – друг, який нам багато в чому допомагає. А в питаннях оборони і безпеки ми також допомагаємо США.