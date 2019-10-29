Сознательно очерняют, – Яременко о "террористах" из "Азова" и "российском президенте" Зеленском

Почему в Конгрессе США хотят признать полк "Азов" террористами, чем это грозит Украине и при чем здесь Россия – в блиц-интервью с председателем Комитета верховной рады по вопросам внешней политики Богданом Яременко.

Очернение добровольцев – попытка дискредитации украинской идеи

В США хотят признать полк "Азов" террористической организацией...

За годы войны с Россией мы видели, что против добровольческих формирований и некоторых украинских военных частей целенаправленно работала пропаганда. Были организованы системные кампании по дискредитации ВСУ.

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Хотя надо признать, что на войне бывают разные ситуации, и кого-то из военнослужащих можно было в чем-то обвинить. Украина – правовое государство, и есть соответствующие судебные решения. Но массированные кампании очернения – ничто иное, как попытка дискредитации украинской идеи.

Почему в Конгрессе пришли к такому выводу и что грозит Украине?

Члены Конгресса США проинформированы не полностью. Их дезинформируют. Мы категорически не можем согласиться, что дискредитируют целую воинскую часть. Даже если были нарушения, это требует наказания. Но не дает основания Нацгвардию заносить в черные списки.



В США очень чувствительны к вопросам терроризма / Фото "Терен Восток"

Конгрессмены стали невинной жертвой. В любой стране, и США в частности, очень чувствительны к вопросам антисемитизма, терроризма. Конгрессмены реагируют не столько на "Азов", о котором они мало что знают, сколько на проявления антисемитизма и терроризма.

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Призываем Конгресс разобраться и не допустить необоснованных обвинений военных

Повлияет ли это на оказание военной помощи Украине?

Не должно. В Конгрессе есть большая поддержка идеи продолжения военной помощи и сотрудничества с Украиной. Но, если мы будем пропускать выпады против ВСУ без внимания, это может изменить ситуацию. Мы не имеем права этого допустить. Надо реагировать в духе открытости и дружественности, объяснять и убеждать конгрессменов, что не все так выглядит, как кто-то пытается показать.

Смотрите опубликованное президентом видео разговора с добровольцами

Фракция "Слуга народа" инициировала письмо-обращение к Конгрессу США, о чем речь?

Подписание письма народными депутатами продолжается. Там есть объяснение фактов, история "Азова", почему он важен для украинцев. Мы призываем конгрессменов во всем разобраться, чтобы не допустить в адрес военнослужащих безосновательных обвинений. Они безупречно выполняют свои военные обязанности и защищают свою страну.

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Есть мнение, что начало кампании против "Азова" – в России?

Начало кампании – в России. Но это не значит, что конгрессмены пророссийские. Роспропаганда профессионально подкидывает те темы, к которым не безразличны в США. В данном случае – к террористической угрозе. Нужно отбросить эмоции и посмотреть на факты.

В вопросах обороны и безопасности мы также помогаем США

Как реагировать на то, что Трамп на брифинге на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд назвал Зеленского российским президентом?

Глава США в своей длинной речи все сказал правильно и в конце оговорился. Не надо передергивать. Просто небольшая ошибка.

Если будет импичмент Трампа, это как-то повлияет на Украину?

Все, что происходит в США – их внутреннее дело. Украина к этому не причастна. Мы заинтересованы, чтобы США оставались стабильной развитой демократией. И желаем американским друзьям найти тот способ решения этого политического кризиса, который они сочтут правильным.



США не прекратят помогать Украине / Фото Офиса президента

Украина стала заложником ситуации в США. После визита Зеленского много разговоров о попытке Трампа повлиять на Украину через дело Байдена?

Украина не является чьим-то заложником. Мы независимое государство. Президент Зеленский несколько раз объяснил, что на него не было давления со стороны США. Украина с момента образования получает большую помощь от США. И сейчас она продолжается. Военная, создание демократических институтов, правовых трансформаций, гражданского общества. США – друг, который нам во многом помогает. А в вопросах обороны и безопасности мы также помогаем США.