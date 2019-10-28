"Слуги народа" призывают нардепов подписать обращение к конгрессменам США относительно "Азова"

Фракция "Слуга народа" собирается инициировать подписание обращения в Палату представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов". В проекте письма, которое подготовил нардеп Богдан Яременко, отмечается, что публичная дискредитация одного из самых заслуженных подразделений НГУ не может остаться без реакции парламентариев.

Об этом говорится в проекте обращения, разосланном фракциям Верховной Рады, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майку Помпео от 16.10.2019 относительно "батальона Азов" ,

– говорится в проекте обращения.

Важно отметить, что в тексте фигурирует полное название "батальона Азов", а именно – отдельный отряд специального назначения "Азов" – военная часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Кроме этого в письме приводится краткая история подразделения.

Также в проекте письма обращается внимание на то, что в обращении конгрессменов нет никакой информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения "батальона Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии. Нет никаких подтверждений и по вербовке в ряды подразделения "Азов" американских граждан и других утверждений, содержащихся в письме к госсекретарю США господину Помпео от 16 октября 2019 года.

Кроме того, отмечается, что нардепы намерены обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.

Попытки назвать одно из официальных подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или "overseas violent white supremacist extremist group", ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, которые принимали участие в войне на Донбассе и продолжают защищать независимость Украины от российской агрессии. Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование,

– отмечается в проекте обращения.

Письмо намерены отправить американским конгрессменам во вторник, 29 октября.

Что известно о дискредитации против "Азова"?

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.



В ответ в полку "Азов" заявили: такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность. Так же на дискредитационную кампанию пожаловался и министр внутренних дел Арсен Аваков.