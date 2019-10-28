16:47
28 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      "Слуги народа" призывают нардепов подписать обращение к конгрессменам США относительно "Азова"

      14 Читати новину українською
      Письмо собираются отправить 29 октября
      Письмо собираются отправить 29 октября / cont.ws

      Фракция "Слуга народа" собирается инициировать подписание обращения в Палату представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов". В проекте письма, которое подготовил нардеп Богдан Яременко, отмечается, что публичная дискредитация одного из самых заслуженных подразделений НГУ не может остаться без реакции парламентариев.

      Об этом говорится в проекте обращения, разосланном фракциям Верховной Рады, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

      Важно: В США хотят приравнять "Азов" к террористам: ветераны полка пришли под МИД

      Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майку Помпео от 16.10.2019 относительно "батальона Азов" ,
      – говорится в проекте обращения.

      Важно отметить, что в тексте фигурирует полное название "батальона Азов", а именно – отдельный отряд специального назначения "Азов" – военная часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Кроме этого в письме приводится краткая история подразделения.

      Также в проекте письма обращается внимание на то, что в обращении конгрессменов нет никакой информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения "батальона Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии. Нет никаких подтверждений и по вербовке в ряды подразделения "Азов" американских граждан и других утверждений, содержащихся в письме к госсекретарю США господину Помпео от 16 октября 2019 года.

      Кроме того, отмечается, что нардепы намерены обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.

      Попытки назвать одно из официальных подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или "overseas violent white supremacist extremist group", ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, которые принимали участие в войне на Донбассе и продолжают защищать независимость Украины от российской агрессии. Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование,
      – отмечается в проекте обращения.

      Письмо намерены отправить американским конгрессменам во вторник, 29 октября.

      Что известно о дискредитации против "Азова"?
      40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

      В ответ в полку "Азов" заявили: такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность. Так же на дискредитационную кампанию пожаловался и министр внутренних дел Арсен Аваков.

      blog_ava
      Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
      сегодня
      99141
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа "Азов" Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Колискова для ворога" чи сезонне загострення: шокуючі факти самогубств російських офіцерів
      сегодня , 16:30 "Колискова для ворога" чи сезонне загострення: шокуючі факти самогубств російських офіцерів
      Михайло Макарук 38
      Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      сегодня , 16:02 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      Марія Бондар 1508
      Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
      сегодня , 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
      Юліана Вінтюк 99141
      Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап
      сегодня , 15:00 Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап
      Дмитро Гнап 608
      Зловживання та шалена корупція: скандальні розслідування, за які взялися правоохоронці
      сегодня , 14:02 Зловживання та шалена корупція: скандальні розслідування, за які взялися правоохоронці
      Тетяна Мартинюк 64
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук