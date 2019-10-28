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      "Слуга народу" закликає нардепів підписати звернення до конгресменів США на захист полку "Азов"

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      Лист збираються відправити 29 жовтня
      Лист збираються відправити 29 жовтня / cont.ws

      Фракція "Слуга народу" збирається ініціювати підписання звернення до Палати представників Конгресу США щодо окремого загону спеціального призначення "Азов". У проєкті листа, який підготував нардеп Богдан Яременко, наголошується, що публічна дискредитація одного з найбільш заслужених підрозділів НГУ не може залишитися без реакції парламентарів.

      Про це йдеться у проєкті звернення, розіслане фракціям Верховної Ради, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: У США хочуть прирівняти "Азов" до терористів: ветерани полку прийшли під МЗС

      Цим листом ми, народні депутати України, представники різних політичних партій, звертаємося до вас, як до наших колег у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, хто поставив свої підписи під зверненням до державного секретаря США Майка Помпео від 16.10.2019 щодо "батальйону Азов",
      – мовиться у проєкті звернення.

      Важливо зазначити, що у тексті фігурує повна назва "батальону Азов", а саме – окремий загін спеціального призначення "Азов" – військова частина 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Крім цього в листі наводиться коротка історія підрозділу.

      Також у проєкті листа звертається увага на те, що у зверненні конгресменів немає жодної інформації, яка могла б служити підтвердженням причетності підрозділу "батальйону Азов" до терористичних актів у Новій Зеландії. Немає жодних підтверджень і щодо вербування в ряди підрозділу "Азов" американських громадян та інших тверджень, що містяться в листі держекретаря США пана Помпео від 16 жовтня 2019 року.

      Крім того, наголошується, що нардепи мають намір звернутися до всіх правоохоронних органів і спецслужб України з проханням ретельного дослідження зазначених тверджень з подальшим оприлюдненням відповідних результатів.

      Спроби назвати один з офіційних підрозділів Національної гвардії України терористичною організацією, або "overseas violent white supremacist extremist group", лягають важким тягарем на нашу совість і з болем відгукуються в серцях українських військовослужбовців, ветеранів і добровольців, які брали участь у війні на Донбасі і продовжують захищати незалежність України від російської агресії. Ми закликаємо вас і всіх причетних посадових осіб Сполучених Штатів проявити стриманість і неупередженість в цьому питанні, і перед прийняттям будь-якого рішення провести більш ретельне розслідування,
      – наголошується у проєкті звернення.

      Листа мають намір відправити американським конгресменам у вівторок, 29 жовтня.

      Що відомо про дискредитацію проти "Азова"?40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео. Вони вимагають внести український полк "Азов" та 2 праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

      У відповідь в полку "Азов" заявили: таке звернення є інформаційною атакою на Україну та її державну безпеку. Так само на дикредитаційну кампанію поскаржився і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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      Теги: Новини України Новини політики "Азов" Слуга народу Верховна Рада Новини США
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