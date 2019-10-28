"Слуга народу" закликає нардепів підписати звернення до конгресменів США на захист полку "Азов"

Фракція "Слуга народу" збирається ініціювати підписання звернення до Палати представників Конгресу США щодо окремого загону спеціального призначення "Азов". У проєкті листа, який підготував нардеп Богдан Яременко, наголошується, що публічна дискредитація одного з найбільш заслужених підрозділів НГУ не може залишитися без реакції парламентарів.

Про це йдеться у проєкті звернення, розіслане фракціям Верховної Ради, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Цим листом ми, народні депутати України, представники різних політичних партій, звертаємося до вас, як до наших колег у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, хто поставив свої підписи під зверненням до державного секретаря США Майка Помпео від 16.10.2019 щодо "батальйону Азов",

– мовиться у проєкті звернення.

Важливо зазначити, що у тексті фігурує повна назва "батальону Азов", а саме – окремий загін спеціального призначення "Азов" – військова частина 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Крім цього в листі наводиться коротка історія підрозділу.

Також у проєкті листа звертається увага на те, що у зверненні конгресменів немає жодної інформації, яка могла б служити підтвердженням причетності підрозділу "батальйону Азов" до терористичних актів у Новій Зеландії. Немає жодних підтверджень і щодо вербування в ряди підрозділу "Азов" американських громадян та інших тверджень, що містяться в листі держекретаря США пана Помпео від 16 жовтня 2019 року.

Крім того, наголошується, що нардепи мають намір звернутися до всіх правоохоронних органів і спецслужб України з проханням ретельного дослідження зазначених тверджень з подальшим оприлюдненням відповідних результатів.

Спроби назвати один з офіційних підрозділів Національної гвардії України терористичною організацією, або "overseas violent white supremacist extremist group", лягають важким тягарем на нашу совість і з болем відгукуються в серцях українських військовослужбовців, ветеранів і добровольців, які брали участь у війні на Донбасі і продовжують захищати незалежність України від російської агресії. Ми закликаємо вас і всіх причетних посадових осіб Сполучених Штатів проявити стриманість і неупередженість в цьому питанні, і перед прийняттям будь-якого рішення провести більш ретельне розслідування,

– наголошується у проєкті звернення.

Листа мають намір відправити американським конгресменам у вівторок, 29 жовтня.

Що відомо про дискредитацію проти "Азова"?40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео. Вони вимагають внести український полк "Азов" та 2 праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.



У відповідь в полку "Азов" заявили: таке звернення є інформаційною атакою на Україну та її державну безпеку. Так само на дикредитаційну кампанію поскаржився і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.