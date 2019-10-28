У США хочуть прирівняти "Азов" до терористів: ветерани полку прийшли під МЗС

З посвідченнями учасника бойових дій та без політичних гасел ветерани полку "Азов" 28 жовтня прийшли до Міністерства закордонних справ. Учасники протесту вимагають реакції на те, що 40 конгресменів у США вимагають прирівняти полк "Азов" до терористів.

Ветерани наголошують, що уже минуло майже два тижні, а наші дипломати відмовчуються.

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"Представники МЗС мають висловити свою чітку позицію по захисту нас як ветеранів. Також ми вважаємо, що Україна не може дозволяти навіть такої риторики про своїх захистників і по відношенню до себе", – сказав ветеран полку "Азов" Максим Жорін.



Акція ветеранів полку "Азов" під МЗС

Звернення мітингарів одразу ж зареєстрували. Менше ніж за годину, до ветеранів вийшов заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Він запевнив, що українське відомство готує звернення до конгресменів.

Це абсоютно неправильні дії з боку конгресменів. На сьогодні ми працюємо з МВС над тим, щоб надати кожному з цих конгресменів детальні роз'яснення, що таке батальйон "Азов", що таке полк "Азов" – що це герої, які боролись за Україну і борються, а ніякі не терористи,

– заявив Боднар.

Що відомо про дискредитацію проти "Азова"?40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео. Вони вимагають внести український полк "Азов" та 2 праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.



У відповідь в полку "Азов" заявили: таке звернення є інформаційною атакою на Україну та її державну безпеку. Так само на дикредитаційну кампанію поскаржився і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зазначимо, що народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко підготував проєкт листа до американських конгресменів, які вимагають визнання "Азова" терористичною організацією. Яременко, зокрема, пропонує Конгресу надати допомогу у з'ясуванні об'єктивної і неупередженої інформації про загін спецпризначенців. Це необхідно після поширення у ЗМІ дискредитаційних звинувачень.