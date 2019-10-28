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      Нокаут добровольчому руху, – Клімкін про визнання "Азову" терористичною організацією у США

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / fakty.com.ua

      Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що завданням Української держави зараз є усіма можливими способами не допустити визнання Окремого загону особливого призначення Нацгвардії "Азов" терористичною організацією у Сполучених штатах Америки.

      Клімкін вважає, що питання невизнання "Азова" терористичною організацією в США є питанням державної безпеки. 

      До теми: У США хочуть прирівняти "Азов" до терористів: Рада готує лист до Конгресу

      Друзі, всім же зрозуміло, що буде, якщо раптом "Азов" визнають терористичною організацією у США? І нокдаун Україні,
      – написав Клімкін на своїй фейсбук-сторінці.

      Клімкін також зауважив, що емоційну розмову президента Зеленського і добровольця можуть використати для внутрішньої дестабілізації країни, особливо на тлі такої ініціативи у Вашингтоні.

      Коротко про скандал із Зеленським у Золотому

      Президент прибув у місто на Луганщині, аби поспілкуватися з озброєними людьми, які називають себе добровольцями та осіли там від початку жовтня. За словами українського президента, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

      У Командуванні Об’єднаних сил, своєю чергою, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

      Сама ж розмова між президентом і добровольцями вийшла дуже емоційною. Під час однієї зі словесних перепалок гарант відмовився вислухати бійця, який розповідав йому про акції "Ні капітуляції", що відбуваються по Україні, та зверхньо додав: "Я президент, мені 42 роки, я не лох якийсь. Кажу тобі – зброю приберіть". Під час іншої – Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

      Як це коментують самі добровольці? Після розмови з президентом Володимиром Зеленським добровольці з Золотого заявили, що український президент віддав наказ їх звідти вибити. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.

      Що відомо про дискредитацію проти "Азова"?40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео. Вони вимагають внести український полк "Азов" та 2 праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

      У відповідь в полку "Азов" заявили: таке звернення є інформаційною атакою на Україну та її державну безпеку. Так само на дикредитаційну кампанію поскаржився і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      Відзначимо, що народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко підготував проєкт листа до американських конгресменів, які вимагають визнання "Азова" терористичною організацією. Яременко, зокрема, пропонує Конгресу надати допомогу у з'ясуванні об'єктивної і неупередженої інформації про загін спецпризначенців. Це необхідно після поширення у ЗМІ дискредитацінйих звинувачень.

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      сьогодні
      18987
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики "Азов" Новини США Тероризм Добровольці Павло Клімкін
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