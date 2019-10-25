У США хочуть прирівняти "Азов" до терористів: Рада готує лист до Конгресу

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко підготував проєкт листа до американських конгресменів, які вимагають визнання "Азова" терористичною організацією. Він наголосив, що публічна дискредитація одного з найбільш заслужених підрозділів НГУ не може залишитися без реакції парламентарів.

Американським колегам варто нагадати, що цей військовий підрозділ створений активістами і учасниками Революції Гідності, підкреслив Богдан Яременко.

Важливо: Аваков поскаржився американцям через можливе визнання "Азова" терористичною організацією

"Азовці" брали участь у звільненні з російської окупації Маріуполя і великої кількості інших неселених пунктів. Ми ніколи не забудемо подвиг 26-ти "азовців", які віддали життя за Незалежність України,

– заявив депутат.

У своєму листі-зверненні Яременко, зокрема, пропонує Конгресу надати допомогу у з'ясуванні об'єктивної і неупередженої інформації про загін спецпризначенців. Це необхідно після поширення у ЗМІ дискредитацінйих звинувачень.

"У листі також є звернення до правоохоронних органів України опублікувати результати перевірки усіх фактів і тверджень, наведених у листі америкнаських конгресменів", – зазначив парламентар.

Текст листа відкритий для підписання депутатів "Слуги народу" та інших депутатських фракцій. Відправити його американцям Яременко має намір у вівторок, 29 жовтня.

Що відомо про дискредитацію проти "Азова"?40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео. Вони вимагають внести український полк "Азов" та 2 праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.



У відповідь в полку "Азов" заявили: таке звернення є інформаційною атакою на Україну та її державну безпеку. Так само на дикредитаційну кампанію поскаржився і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.