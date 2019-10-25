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      Аваков поскаржився американцям через можливе визнання "Азова" терористичною організацією

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      Аваков став на захист полку "Азов"
      Аваков став на захист полку "Азов" / колаж 24 каналу

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що справжньою причиною спроб дискредитувати підрозділ "Азов" є його бойова ефективність. За його словами, метою цього є провокація кризи у відносинах України та її союзників.

      Про це Арсен Аваков заявив під час своєї зустрічі з главою місії Сполучених Штатів в Україні, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

      Важливо: У США хочуть визнати "Азов" терористичною організацією: реакція полку

      Це ганебна інформаційна кампанія про буцімто розповсюдження нацистської ідеології "Азовом". Найперше вона має на меті дискредитувати підрозділ та Національну гвардію України загалом,
      – заявив міністр.

      За його словами, така кампанія має на меті дискредитувати НГУ в очах міжнародних партнерів, аби спровокувати кризу у відносинах з Україною.

      "Саме бойова ефективність спецпідрозділу "Азов" у захисті держави від військової агресії – справжня причина намагання зупинити його іншим, гібридним, методом", – наголосив Арсен Аваков.

      Резюмуючи, він висловив сподівання, що чесна і відкрита позиція України та наведені факти будуть враховані американськими партнерами і союзниками у боротьбі за захист демократії.

      Що відомо про дискредитацію проти "Азова"?40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео. Вони вимагають внести український полк "Азов" та 2 праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

      У відповідь в полку "Азов" заявили: таке звернення є інформаційною атакою на Україну та її державну безпеку.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини США "Азов" Тероризм Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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