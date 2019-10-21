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      У США вимагають визнати "Азов" терористичною організацією

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      У США вимагають визнати "Азов" терористичною організацією
      / azov.org.ua

      40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео. Вони вимагають внести український полк "Азов" та 2 праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

      Конгресмен від штату Нью-Йорк Макс Роуз сказав, що звернення підписали 40 конгресменів з різних американських штатів, усі вони належать до Демократичної партії.

      Важливо: Тяжке поранення – не привід зупинятися: неймовірна історія бійця "Азову"

      Роуз нагадав, що якщо сьогодні громадянин США присягає на вірність Ісламській державі та поширює їхні повідомлення терору, то в уряду є "декілька інструментів, як протистояти загрозі".

      Однак якщо той самий американський громадянин присягає на вірність насильницькій білій екстремістській групі закордоном і розповсюджує їх терористичну риторику, федеральний уряд не має доступу до тих же інструментів,
      – вважають конгресмени.

      Американці звернули увагу на зв'язок між "Азовом" і терористом, який влаштував масову стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії у березні 2019 року.

      Що відомо про полк "Азов"?Полк був створений добровольцями 5 травня 2014 року у Маріуполі для протидії окупантам. Згодом полк "Азов" перейшов до складу Національної гвардії України. Бійці полку "Азов" воюють на Донбасі з початку збройного конфлікту. Вони брали участь у запеклих боях за Маріуполь, Іловайськ та Мар’їнку.

      Широкинська операція стала найбільш успішним наступом за увесь час війни на – тоді бійці "Азову" звільнили населені пункти та захистили мирних мешканців Маріуполя від ворожих обстрілів.

      Багато бійців загинуло за час війни на Донбасі.

      Конгресмени стверджують, що у своєму маніфесті стрілець згадував, що тренувався разом з "Батальйоном "Азов" в Україні та постійно носив символ, пов'язаний із ними.

      Обидва стрільці в містах Повей (Каліфорнія) та Ель-Пасо (Техас), казали, що на них прямо вплинув теракт у Крайстчерч. Зв'язок між "Азовом" і терактами в Америці очевидний,
      – переконані вони.

      Кого включають до переліку Держдепу?

      До переліку Держдепу включають іноземні організації, які залучені або мають наміри долучитись до тероризму, і становлять загрозу для громадян США, або для національної безпеки, міжнародних відносин чи економічних інтересів Сполучених Штатів.

      Що відомо про теракт у мечетях Нової Зеландії?

      Напад на дві мечеті у Новій Зеландії трапився в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді 15 березня. В результаті атаки 51 людина загинула, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Таррант, що транслював бійню в інтернеті. Пізніше один із затриманих був визнаний невинним. Наразі слідство триває.

      До теми: В Україні продають маніфест стрільця, який вбив півсотні людей: Нова Зеландія вимагає пояснень

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Новини США "Азов" Нацгвардія Тероризм
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