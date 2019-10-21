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      В США требуют признать "Азов" террористической организацией

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      В США требуют признать "Азов" террористической организацией
      / azov.org.ua

      40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майка Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций

      Конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз сказал, что обращение подписали 40 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии, передает "Голос Америки".

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      Роуз напомнил, что если сегодня гражданин США присягает на верность Исламской государству и распространяет их сообщения террора, то у правительства есть "несколько инструментов, как противостоять угрозе".

      Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе за рубежом и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам,
      – считают конгрессмены.

      Американцы обратили внимание на связь между "Азовом" и террористом, который устроил массовую стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

      Что известно о полку "Азов"?
      Полк был создан добровольцами 5 мая 2014 года в Мариуполе для противодействия оккупантам. Впоследствии полк "Азов" перешел в состав Национальной гвардии Украины. Бойцы полка "Азов" воюют на Донбассе с начала вооруженного конфликта. Они участвовали в ожесточенных боях за Мариуполь, Иловайск и Марьинку.

      Широкинская операция стала самым успешным наступлением за все время войны – тогда бойцы "Азова" освободили населенные пункты и защитили мирных жителей Мариуполя от вражеских обстрелов.

      Многие бойцы погибли во время войны на Донбассе.

      Конгрессмены утверждают, что в своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с "Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними.

      Оба стрелки в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна,
      – убеждены они.

      Кого включают в перечень Госдепа?

      В перечень Госдепа включают иностранные организации, которые привлечены или намерены присоединиться к терроризму, и представляют угрозу для граждан США, или для национальной безопасности, международных отношений или экономических интересов Соединенных Штатов.

      Что известно о теракте в мечетях Новой Зеландии?

      Нападение на две мечети в Новой Зеландии произошло в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде 15 марта. В результате атаки 51 человек погиб, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Тарранта, который транслировал бойню в Интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным. Следствие продолжается.

       К теме: В Украине продают манифест стрелка, который убил полсотни людей: Новая Зеландия требует объяснений

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Терроризм Нацгвардія "Азов" Новости США Новости политики
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