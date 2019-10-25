Аваков пожаловался американцам из-за возможного признания "Азова" террористической организацией
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что настоящей причиной попыток дискредитировать подразделение "Азов" является его боевая эффективность. По его словам, целью этого является провокация кризиса в отношениях Украины и ее союзников.
Об этом Арсен Аваков заявил во время своей встречи с главой миссии Соединенных Штатов в Украине, сообщает Министерство внутренних дел.
Важно: В США хотят признать "Азов" террористической организацией: реакция полка
Это позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии "Азовом". Прежде всего она имеет целью дискредитировать подразделение и Национальную гвардию Украины в целом,
– заявил министр.
По его словам, такая кампания имеет целью дискредитировать НГУ в глазах международных партнеров, чтобы спровоцировать кризис в отношениях с Украиной.
"Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", – подчеркнул Арсен Аваков.
Резюмируя, он выразил надежду, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены американскими партнерами и союзниками в борьбе за защиту демократии.
Что известно о дискредитации против "Азова"?
40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
В ответ в полку "Азов" заявили: такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность