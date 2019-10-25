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      Аваков пожаловался американцам из-за возможного признания "Азова" террористической организацией

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      Аваков стал на защиту полка "Азов"
      Аваков стал на защиту полка "Азов" / Коллаж 24 канала

      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что настоящей причиной попыток дискредитировать подразделение "Азов" является его боевая эффективность. По его словам, целью этого является провокация кризиса в отношениях Украины и ее союзников.

      Об этом Арсен Аваков заявил во время своей встречи с главой миссии Соединенных Штатов в Украине, сообщает Министерство внутренних дел.

      Важно: В США хотят признать "Азов" террористической организацией: реакция полка

      Это позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии "Азовом". Прежде всего она имеет целью дискредитировать подразделение и Национальную гвардию Украины в целом,
      – заявил министр.

      По его словам, такая кампания имеет целью дискредитировать НГУ в глазах международных партнеров, чтобы спровоцировать кризис в отношениях с Украиной.

      "Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", – подчеркнул Арсен Аваков.

      Резюмируя, он выразил надежду, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены американскими партнерами и союзниками в борьбе за защиту демократии.

      Что известно о дискредитации против "Азова"?
      40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

      В ответ в полку "Азов" заявили: такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Министерство внутренних дел Арсен Аваков Терроризм "Азов"
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