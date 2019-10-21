В США хотят признать "Азов" террористической организацией: реакция полка

В США 40 членов Палаты представителей подписали обращение к Госсекретарю Майку Помпео с призывом признать украинский полк "Азов" террористической организацией. В Полку уже успели отреагировать – заявили, что такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность.

Приравнивая украинское военное подразделение к террористам, американские политики делают то же самое и со всеми другими украинскими подразделениями, боровшимися за украинскую независимость. Об этом говорится в заявлении "Азова".

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В то же время там отметили, что причина, которая стала толчком для такой инициативы является полной бессмыслицей, поскольку полк не имеет никакого отношения к террористическим актам в Новой Зеландии.

Кроме того, в "Азове" приравняли этот случай с похожей попыткой "очернить" репутацию полка со стороны российских пропагандистов в 2015-2016 годах.

Своей победой наш полк неоднократно доказывал верность Украине и демонстрировал свою готовность идти в бой за Родину. Сегодня "Азов" продолжает восстанавливать боеспособность после проведения последних восьми месяцев в "нуле" и готовится к выполнению новых боевых задач,

– отметили в "Азове".

Почему в США хотят признать "Азов" террористической организацией?Американские политики обратили внимание на "связь" между "Азовом" и террористом, который устроил массовую стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.



Конгрессмены утверждают, что в своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними.