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      В США хотят признать "Азов" террористической организацией: реакция полка

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      В "Азове" назвали информационной атакой на Украину попытку признать полк террористической организацией
      В "Азове" назвали информационной атакой на Украину попытку признать полк террористической организацией / cont.ws

      В США 40 членов Палаты представителей подписали обращение к Госсекретарю Майку Помпео с призывом признать украинский полк "Азов" террористической организацией. В Полку уже успели отреагировать – заявили, что такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность.

      Приравнивая украинское военное подразделение к террористам, американские политики делают то же самое и со всеми другими украинскими подразделениями, боровшимися за украинскую независимость. Об этом говорится в заявлении "Азова".

      К слову: Позиция Порошенко относительно формулы Штайнмайера: реакция "Азова" на разведение войск

      В то же время там отметили, что причина, которая стала толчком для такой инициативы является полной бессмыслицей, поскольку полк не имеет никакого отношения к террористическим актам в Новой Зеландии.

      Кроме того, в "Азове" приравняли этот случай с похожей попыткой "очернить" репутацию полка со стороны российских пропагандистов в 2015-2016 годах.

      Своей победой наш полк неоднократно доказывал верность Украине и демонстрировал свою готовность идти в бой за Родину. Сегодня "Азов" продолжает восстанавливать боеспособность после проведения последних восьми месяцев в "нуле" и готовится к выполнению новых боевых задач,
      – отметили в "Азове".

      Почему в США хотят признать "Азов" террористической организацией?Американские политики обратили внимание на "связь" между "Азовом" и террористом, который устроил массовую стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

      Конгрессмены утверждают, что в своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости США Российская пропаганда Терроризм "Азов"
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