Формула Штайнмайера, разведение войск – все это в Украине уже было в 2016 году. Пока страну охватили массовые протесты против якобы реанимированной формулы Штайнмайера президентом Зеленским, корреспонденты 24 канала решили напомнить, что имплементировать эту формулу пытался еще предыдущий президент Петр Порошенко, который сейчас решительно выступает против.

Пятый президент Украины посетил сегодняшнее вече в Киеве. Петр Порошенко пришел поддержать людей в протесте против формулы Штайнмайера, однако на сцену не выходил и слова не брал. Последние недели, когда в Украине идет жаркая дискуссия по формуле, Порошенко занял решительную оппозиционную позицию.

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"Никогда до вчерашнего дня ни один представитель Украины ни письменно, ни в иной форме никогда не одобрял формулу Штайнмайера. Я вам это скажу как непосредственный участник саммитов Нормандского формата", – заявил пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Однако в 2016 году тогдашний президент вовсе был не против формулы Штайнмайера. "Сейчас договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации так называемой формулы Штайнмайера", – рассказал пятый Президент Украины Петр Порошенко.



Петр Порошенко

Справедливости ради до имплементации формулы Штайнмайера при каденции Президента Порошенко так и не дошло. Но ничего не ратифицировала и сегодняшняя власть, потому что сейчас идет стадия консультаций.

Вся стратегия и тактика должна состоять из плана А и плана Б. Возможно, должен быть еще план С. Специфика моей работы не позволяет рассказать вам все, что планируется в закрытых кабинетах, но поверьте мне, что у нас есть и план А, и план Б,

– сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Проблема новой украинской власти - дискоммуникация с населением. Сначала делается громкое заявление, а потом новые чиновники вместе бросаются тушить общественный пожар и объяснять, что они имели в виду.

Именно такая ситуация возникла с разведением войск на Донбассе. Наперебой разные политические силы набросились критиковать решения. В частности, экс-комполк "Азова" Андрей Билецкий. Вместе со своими соратниками отправились в город Золотое на Луганщине, где должно было состояться разведение войск.



Андрей Билецкий

В 2016 году в том же городке Золотое на Луганщине также была попытка разведения войск. Так же, как и на участке Богдановка-Петровское, но почему-то там не было Белецкого. А президент Порошенко, во времена которого состоялось разведение, также предпочитает не вспоминать об этом. Более того, резко критикует.

"Это инициатива Путина, которой отдельные представители не дают должную оценку. Просто поставьте себя на место наших ребят, сколько крови было пролито, чтобы освобождать населенные пункты в серой зоне", – рассказал пятый Президент Украины Петр Порошенко.

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В распрях между собой политики забывают о главном, что судьба Донбасса – это прежде всего люди. Которым никто не объяснил куда будут отходить войска, что такое формула Штайнмайера и главное – что будет с ними.

Что такое формула Штайнмайера?

Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел Германии. Поскольку в 2016 году не выполнялись минские соглашения, он предложил свою формулу по восстановлению мира на Донбассе. В документе, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы согласно украинского законодательства и под наблюдением ОБСЕ. Если же последняя признает их свободными, в Украине должна начать действовать новая редакция закона об особом статусе Донбасса. Взамен Киев получает контроль над границей.

Почему в Украине возникла дискуссия по формуле Штайнмайера

1 октября во время встречи Трехсторонней группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором Киев соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники руководителей государств нормандского формата.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам объяснил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он убеждает, что захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В то же время гарант опроверг информацию, что Украина подписала соглашение с боевиками.