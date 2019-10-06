Позиція Порошенка щодо формули Штайнмаєра: реакція "Азову" на розведення військ

Формула Штайнмаєра, розведення військ – все це в Україні вже було у 2016 році. Поки країну охопили масові протести проти нібито реанімованої формули Штайнмаєра президентом Зеленським, кореспонденти 24 каналу вирішили нагадати, що імплементувати цю формулу намагався ще попередній президент Петро Порошенко, який зараз рішуче виступає проти.

П'ятий президент України завітав на сьогоднішнє віче у Києві. Петро Порошенко прийшов підтримати людей у протесті проти формули Штайнмаєра, проте на сцену не виходив та слова не брав. Останні тижні, коли в Україні іде палка дискусія щодо формули, Порошенко зайняв рішучу опозиційну позицію.

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"Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмаєра. Я вам це скажу, як безпосередній учасник самітів Нормандського формату", – заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Проте у 2016 році тодішній президент зовсім був не проти формули Штайнмаєра. "Домовилися зараз продовжити на рівні експертів, на рівні робочих груп з підготовки концепції виборчого законодавства, імплементації так званої формули Штайнмаєра", – розповів п'ятий Президент України Петро Порошенко.



Петро Порошенко

Справедливості заради до імплементації формули Штайнмаєра за каденції Президента Порошенка так і не дійшло. Але нічого не ратифікувала і сьогоднішня влада, бо зараз триває стадія консультацій.

Вся стратегія і тактика має складатися з плану А та плану Б. Можливо має бути ще план С. Специфіка моєї роботи не дозволяє розказати вам все, що планується в закритих кабінетах, але повірте мені, що в нас є і план А, і план Б,

– повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Проблема нової української влади – дискомунікація із населенням. Спочатку робиться гучна заява, а потім нові можновладці разом кидаються гасити суспільну пожежу та пояснювати, що вони мали на увазі.

Саме ситуація виникла із розведенням військ на Донбасі. Наперебій різні політичні сили накинулись критикувати рішення. Зокрема, екскомполк "Азова" Андрій Білецький. Разом зі своїми поплічниками вирушили у місто Золоте на Луганщині, де мало відбутися розведення військ.



Андрій Білецький

У 2016 році в тому ж містечку Золоте на Луганщині також відбулось розведення військ. Так само, як і на ділянці Богданівка-Петрівське, проте чомусь там не було Білецького. А президент Порошенко, за часів якого відбулось розведення також воліє не згадувати про це. Ба більше, різко критикує.

"Це ініціатива Путіна, якій окремі представники не дають належну оцінку. Просто поставте себе на місце наших хлопців, скільки крові було пролито, щоб звільняти населенні пункти у сірій зоні", – розповів п'ятий Президент України Петро Порошенко.

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У чварах між собою політики забувають про головне, що доля Донбасу – це перш за все люди. Яким ніхто не пояснив куди будуть відходити війська, що таке формула Штайнмаєра і головне – що буде з ними.

Що таке формула Штайнмаєра?Франк-Вальтер Штайнмаєр – колишній міністр закордонних справ Німеччини. Оскільки у 2016 році не виконувалися мінські угоди, він запропонував свою формулу з відновлення миру на Донбасі. У документі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. Якщо ж остання визнає їх вільними, Україні має почати діяти нова редакція закону про особливий статус Донбасу. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.

Чому в Україні виникла дискусія щодо формули Штайнмаєра

1 жовтня під час зустрічі Тристоронньої групи у Мінську представник України Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому Київ погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Раніше її узгодили радники очільників держав нормандського формату.

Згодом Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України. Водночас гарант заперечив інформацію, що Україна підписала угоду з бойовиками.