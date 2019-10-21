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      У США хочуть визнати "Азов" терористичною організацією: реакція полку

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      В "Азові" назвали інформаційною атакою на Україну спробу визнати полк терористичною організацією
      В "Азові" назвали інформаційною атакою на Україну спробу визнати полк терористичною організацією / cont.ws

      У США 40 членів Палати представників підписали звернення до Держсекретаря Майка Помпео з закликом визнати український полк "Азов" терористичною організацією. У Полку вже встигли відреагувати – заявили, що таке звернення є інформаційною атакою на Україну та її державну безпеку.

      Прирівнюючи український військовий підрозділ до терористів, американські політики роблять те ж саме й з усіма іншими українськими підрозділами, які боролися за українську незалежність. Про це мовиться у заяві "Азову".

      До слова: Позиція Порошенка щодо формули Штайнмаєра: реакція "Азову" на розведення військ

      Водночас там наголосили, що причина, яка стала поштовхом для такої ініціативи, є цілковитою нісенітницею, позаяк полк не має жодного відношення до терористичних актів у Новій Зеландії.

      Крім того, в "Азові" прирівняли цей випадок зі схожою спробою "очорнити" репутацію полку з боку російських пропагандистів у 2015-2016 роках.

      Своєю звитягою наш полк неодноразово доводив вірність Україні і демонстрував свою готовність йти у бій за Батьківщину. Сьогодні "Азов" продовжує відновлювати боєздатність після проведення останніх восьми місяців на "нулі" та готується до виконання нових бойових завдань,
      – наголосили в "Азові".

      Чому у США хочуть визнати "Азов" терористичною організацією?Американські політики звернули увагу на "зв'язок" між "Азовом" і терористом, який влаштував масову стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії у березні 2019 року.

      Конгресмени стверджують, що у своєму маніфесті стрілець згадував, що тренувався разом з Батальйоном "Азов" в Україні та постійно носив символ, пов'язаний із ними.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини США "Азов" Тероризм Російська пропаганда
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