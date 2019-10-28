Нокаут добровольческому движению, – о признании "Азова" террористической организацией в США

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что задача Украинского государства сейчас всеми возможными способами не допустить признания Отдельного отряда особого назначения Нацгвардии "Азов" террористической организацией в Соединенных штатах Америки.

Климкин считает, что вопрос непризнания "Азова" террористической организацией в США является вопросом государственной безопасности.

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Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг "Азов" признают террористической организацией в США? И нокдаун Украины,

– написал Климкин на своей фейсбук-странице.

Климкин также отметил, что эмоциональный разговор президента Зеленского и добровольцев могут использовать для внутренней дестабилизации страны, особенно на фоне такой инициативы в Вашингтоне.

Коротко о скандале с Зеленским в Золотом

Президент прибыл в город на Луганщине, чтобы пообщаться с вооруженными людьми, которые называют себя добровольцами и осели там с начала октября. По словам украинского президента, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем очень напугала людей.

В командовании Объединенных сил, в свою очередь, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

Сам же разговор между президентом и добровольцами получился очень эмоциональным. Во время одной из словесных перепалок гарант отказался выслушать бойца, который рассказывал ему об акциях "Нет капитуляции", проходящих по Украине, и свысока добавил: "Я президент, мне 42 года, я не лох какой-то. Говорю тебе – оружие уберите". Во время другой – Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

Как это комментируют сами добровольцы? После разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их оттуда выбить.

Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – будут оставаться там в любом случае.

Что известно о дискредитации против "Азова"?

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.



В ответ в полку "Азов" заявили: такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность. Так же на дискредитационную кампанию пожаловался и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отметим, что народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко подготовил проект письма к американским конгрессменам, требующим признания "Азова" террористической организацией. Яременко, в частности, предлагает Конгрессу оказать помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде спецназовцев. Это необходимо после распространения в СМИ дискредитационных обвинений.