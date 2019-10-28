15:04
28 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Нокаут добровольческому движению, – о признании "Азова" террористической организацией в США

      119 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / fakty.com.ua

      Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что задача Украинского государства сейчас всеми возможными способами не допустить признания Отдельного отряда особого назначения Нацгвардии "Азов" террористической организацией в Соединенных штатах Америки.

      Климкин считает, что вопрос непризнания "Азова" террористической организацией в США является вопросом государственной безопасности.

      К теме: В США хотят приравнять "Азов" к террористам: Рада готовит письмо в Конгресс

      Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг "Азов" признают террористической организацией в США? И нокдаун Украины,
      – написал Климкин на своей фейсбук-странице.

      Климкин также отметил, что эмоциональный разговор президента Зеленского и добровольцев могут использовать для внутренней дестабилизации страны, особенно на фоне такой инициативы в Вашингтоне.

      Коротко о скандале с Зеленским в Золотом

      Президент прибыл в город на Луганщине, чтобы пообщаться с вооруженными людьми, которые называют себя добровольцами и осели там с начала октября. По словам украинского президента, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем очень напугала людей.

      В командовании Объединенных сил, в свою очередь, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

      Сам же разговор между президентом и добровольцами получился очень эмоциональным. Во время одной из словесных перепалок гарант отказался выслушать бойца, который рассказывал ему об акциях "Нет капитуляции", проходящих по Украине, и свысока добавил: "Я президент, мне 42 года, я не лох какой-то. Говорю тебе – оружие уберите". Во время другой – Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

      Как это комментируют сами добровольцы? После разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их оттуда выбить.
      Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – будут оставаться там в любом случае.

      Что известно о дискредитации против "Азова"?
      40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

      В ответ в полку "Азов" заявили: такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность. Так же на дискредитационную кампанию пожаловался и министр внутренних дел Арсен Аваков.

      Отметим, что народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко подготовил проект письма к американским конгрессменам, требующим признания "Азова" террористической организацией. Яременко, в частности, предлагает Конгрессу оказать помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде спецназовцев. Это необходимо после распространения в СМИ дискредитационных обвинений.

      blog_ava
      Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня
      39077
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Терроризм Новости США "Азов" Павел Климкин Добровольцы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап
      сегодня , 15:00 Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап
      Дмитро Гнап 18
      Перемоги ЦРУ: які розслідування призвели до звільнень та кримінальних справ
      сегодня , 14:02 Перемоги ЦРУ: які розслідування призвели до звільнень та кримінальних справ
      Тетяна Мартинюк 25
      Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня , 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
      Ірина Полицька 39077
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      сегодня , 11:30 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2757
      Самые смешные мемы недели: Horror Веревки, полиграф так полиграф, памятник Ярославу с AliExpress
      сегодня , 10:00 Самые смешные мемы недели: Horror Веревки, полиграф так полиграф, памятник Ярославу с AliExpress
      Северин Трач 229
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук