Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня відвідав Золоте-4, де зустрівся з ветеранами-добровольцями. Розмова гаранта та ексбійців вийшла доволі скандальною і наробила чимало шуму серед українців. Ексбоєць "Азова" Денис переконує, що ветерани почули президента і пішли на певні компроміси. Проте, вони засуджують розведення військ на Донбасі і залишаються на позиціях у Золотому-4.

Ветерани бойових дій прибули у Золоте-4 ще на початку жовтня. Вони залишатимуться там доти, поки влада України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра.

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Президент Володимир Зеленський несподівано навідався до добровольців 26 жовтня. За словами гаранта, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища.

Журналісти 24 каналу поговорили з колишній бійцем "Азова" Денисом з позивним "Янтар". Саме з ним найемоційніше розмовляв Зеленський і вимагав, аби добровольці здали зброю та покинули Золоте-4. Читайте в ексклюзивному інтерв'ю про розмову з президентом, перевірки правоохоронців, передачу зброї побратимам та ставлення місцевих жителів до розведення сил.

Візит Зеленського плавно переріс у суперечку

Як пройшла ваша зустріч з президентом Зеленським?

Ми не знали наперед про візит Зеленського до нас. Нам повідомили лише за годину до того, як він прийшов. Ми спілкувалися і, на мою думку, загалом розмова складалася нормально.

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Можливо, в деяких ситуаціях були досить емоційні аргументи від нас. Зокрема, молоді хлопці спілкувалися не так світсько, як до цього звик президент та інші. Але діалог відбувався цілком аргументовано та з певним фактажем. Ми намагалися передати наші думки і переживання щодо тої ситуації, яка складається зараз щодо майбутнього України (йдеться про розведення військ та погодження на формулу Штайнмаєра, – 24 канал).

Потім президент пішов, але через хвилину одразу повернувся. Якраз тоді і розпочалася емоційна розмова Зеленського з приводу того, що у нас в будинку є зброя і так далі. Зауважу, йому хтось підказав повернутися до нас з цим питанням.

Я скажу так: ми жодного закону не порушуємо. Я дивився Закон України про Операцію Об'єднаних сил і положення Кабміну, які регулюють відносини в зоні ООС. Ми їх не порушуємо. Тобто немає жодної статті цього закону чи положення, який ми порушили, навіть якщо у нас була легальна зброя і дозволи на неї.

Так, у цьому законі є засекречені статті. Однак, посилаючись на ці статті, нас, громадян України, мають спочатку ознайомити з їх суттю. Тоді можна вказувати, що саме ми порушуємо і що маємо виправити.

Командування Об’єднаних сил повідомляло, що добровольці у Золотому не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у селищі зі зброєю незаконно. Вони нібито не належать до категорій людей, які згідно з Законом ООС можуть перебувати на Донбасі зі зброєю.

Чому дійшло до конфлікту з президентом?

У будь-якому випадку, президент є президент. Він вирішив поспілкуватися з нами у своїй специфічній манері. Ну ми поговорили.

Я вирішив нагадати Зеленському, що за день до його візиту у Золоте-4 по Україні пройшли акції "Ні капітуляції!". Активісти хотіли, щоб Зеленський зустрівся у Києві хоча б з лідерами областей, аби врегулювати питання накалу щодо ситуації в Україні, зокрема, що стосується розведення військ на Донбасі. Я хотів йому нагадати, що люди просили таку зустріч.



Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення сил / 24 канал

Але президенту здалося, що я намагаюся його на щось спровокувати і ставити ультиматуми. Хоча насправді, якщо є можливість – логічно сказати людині: було б непогано, щоби Ви звернули увагу на ці моменти.

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Ось цей епізод, коли Зеленський розповідав, що він президент, йому 42 роки і так далі... Це і викликало найбільш бурхливу реакцію.

Не можу сказати, що це ранило нас, ветеранів, у душу. Сталося так, як сталося. Це є і цього не змінити. Але головне, аби влада зробила відповідні висновки і почула головне, що ми намагалися донести на зустрічі з президентом.

Потім ми все ж попрощалися з Зеленським. Я сказав, що ветерани у рамках чинного законодавства залишаються у Золотому-4 і ми будемо дотримуватися закону. А ще, побажали президенту гарного дня.

Добровольці таки вивезли зброю з позиції: куди

Зеленський говорив, що у вас є незаконна зброя і вимагав вивезти її. МВС ввечері 27 жовтня повідомило, що ветерани вивезли усю зброю з Золотого-4 у супроводі поліції. Це правда?

Жодної незаконної зброї у нас не було. Абсолютно уся зброя, яка була в нас на руках, вона легальна, законна і маємо дозволи на неї. Це однозначно.

Ніхто нашу зброю не вивозив. Щоби зменшити градус конфлікту, ми пішли на певний консенсус. Тому тепер у цій будівлі, на яку вказував президент, зброї немає. Однак МВС її не вивозило. Ми передали зброю нашим побратимам на зберігання. Вони також перебувають у Золотому, просто на інших позиціях. Зараз зброя зберігається у сейфі, як і має зберігатися.

Ми усе робимо в рамках закону. На позиції, де був президент, залишений дозор. Але ЗМІ подали інформацію дещо помпезно і хвалебно перебільшено. Це неправда, що влада надавила і нагнула тих людей, які перебувають у Золотому-4.

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Ми прийшли до концесуального рішення і вирішили, що можемо на це піти (забрати зброя з будинку, – 24 канал). Однак здавати їм зброю ми точно не збиралися і не зробили.

Ми несемо кримінальну відповідальність за те, що з цією зброєю відбувається, і що з нею може статися. Немає гарантії, що співробітники поліції не використають її, або не підставлять нас. Хоча, сподіваюся, такого ніколи не буде.

Тому ми мали право віддати її не МВС, а своїм товаришам. Вони нам повернуть зброю, якщо вона буде дуже потрібна тут, поблизу фронту.

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Звідки у вас ця зброя?

Це не зброя зі служби у війську. Це цивільна зброя, яку ми купили в магазині, отримавши дозвіл. У нас були карабіни, автоматична і помпова зброя.

На позицію приїжджала поліція: навіщо

Вранці 28 жовтня до вас у Золоте-4 приїжджали озброєні правоохоронці. Вони нібито хотіли перевірити документи у журналістів, що перебували з добровольцями. Як усе було і що казали поліцейські?

Зранку нам повідомили, що за півгодини до нас має приїхати поліція. Цілком ймовірно, що з посилом, аби нас виселити. Через півгодини і справді приїхала поліція у кількості до 20 співробітників. Вони були у повній бойовій готовності, з автоматичною зброєю, у розгрузках (розвантажувальні жилети). Вийшли і почали шикуватися.

Правоохоронці були за 20-30 метрів від нас, тому ми самі підійшли до них. Ми запитали, у чому власне справа, що вони хочуть і чи мають до нас. Ми запропонували їм поспілкуватися безпосередньо на місці. Але поліцейські сказали, що не мають до нас питань.

Вони приїхали подивитися на машину, яка припаркована неподалік від сусіднього до нас будинку. Це була машина журналіста, який був з нами. Він дав згоду, аби правоохоронці подивилися його машину, документи і документи на машину.

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Було трохи дивно, що приїжджав не однорідний підрозділ. Частина з них – це спецпризначенці, що були у повній бойовій готовності. Інша частина – дійсно звичайні поліцейські, які приїхали подивитися на цю машину.

Згодом вони від’їхали десь на 50 метрів, зупинилися і дивилися в нашу сторону. Ми дивилася на них. За якийсь час вони все поїхали.



Озброєні правоохоронці приїхали на позицію ветеранів у Золотому-4 / фото з фейсбука

Яка у них була мета чи завдання – ми достеменно не знаємо. Але це дуже дивно: аби подивитися на один автомобіль – приїжджає велика кількість поліції у при повній бойовій готовності.

Вранці 28 жовтня у Золоте-4 на Луганщині приїхали 18 озброєних представників поліції та Військової служби правопорядку. Вони перевіряли авто журналіста Марка Левіна, який був на позиції у ветеранів.



Заступник очільника Нацполіції Вадим Троян пояснив, що такі заходи - необхідні в зоні ООС. Особливо у Золотому-4, де зараз небезпечно.

Про можливе силове вигнання із Золотого-4

Ви раніше заявляли, що влада хоче виселити вас із Золотого-4. Попри те, наразі ви залишаєтесь на позиціях. Чи розглядаєте варіант, що поліція дійсно прийде виганяти вас? Що будете робити у такому випадку?

Я не знаю жодної законної вимоги поліції, яка могла б нас спонукати залишити Золоте-4.

Я можу залишити Золоте, якщо у мене буде ротація. Я сюди приїхав як волонтер, як доброволець зі своїми побратимами. Ми планували на тиждень сюди заїхати і в принципі якраз маємо скоро їхати. Тільки у цьому випадку я можу залишити Золоте. Але на моє місце приїдуть інші.

А як законно поліція буде вимагати від нас, громадян України, залишити територію України? Я не знаю.

Ми ж не здаємо території і не віддаємо їх ворогу, ми робимо цю зону демілітаризованою. Тут хлопці-волонтери не є співробітниками ЗСУ чи Нацгвардії. Це просто громадяни України. Як їх можна змусити поїхати звідси?

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А якщо проти вас застосують силу?

Тоді ми звичайно будемо захищатися. Будь-яка особа має право на самозахист. Якщо нас незаконно будуть атакувати, ми звичайно будемо намагатися захищати свої конституційні права і будемо давати відсіч.

Однак сьогодні приходив заступник глави Національної поліції Вадим Троян. Він запевняв, що ніхто нас штурмувати і вибивати з Золотого-4 не буде. Троян сказав, що напише заяву на відставку, якщо таке відбудеться.

Хомчак називає ветеранів "нациками": провокація чи тупість

Чи приходив до вас хтось з керівництва військових або влади після конфлікту з Зеленським?

Взагалі військові та інші поліцейські до нас заходили. Однак перші особи держави у сфері ЗСУ до нас не завітали. Вони вже і так наробили дурниць.

От пан Хомчак (начальник Генштабу ЗСУ, – 24 канал) називав нас, тих хто сидить у будинку і спілкувався з президентом, – "нациками". Нам про це сказали місцеві. І такі слова серйозно впливають на жителів. У них специфічне сприйняття цього терміну, який пов'язують з ІІ Світовою війною через радянську ментальність. Для місцевих "нацики" – це не націоналісти і не Національна гвардія.

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Тому Хомчак отакими безглуздими заявами одразу настроює місцеве населення проти нас. Але ми з ними спілкувалися, вийшли на певний діалог і нормально поговорили. Тому, ніяких конфліктів немає. У нас можуть бути різні точки зору, ми можемо емоційно спілкуватися. Однак все це закінчується діалогом якимось консенсусом і кінцевою точкою розуміння.

Частина людей нас в принципі підтримує, вони розуміють чому усе так. А є деякі люди, які мають своє ставлення.

Тому я не розумію, чого добивався Хомчак такими безглуздими заявами. Чи розуміє він, що таким чином розбурхує якусь неприязнь та проблему. Навіщо це робити? Це або тупість, або якась спланована провокація проти нас.

Місцеві бояться розведення сил: чому

Як місцеві реально ставляться до розведення сил на Донбасі? Адже Зеленський заявляв, що вони виступають "за" такі кроки, а ви навпаки – що "проти". То де ж істина?

Я не знаю, хто приводив до Зеленського місцевих людей. До нього підійшли люди, деякі з яких жили раніше на окупованих територіях, ходили на референдуми і голосували за так звані окупаційні "Л/ДНР". Тому, мені здається не зовсім об’єктивно прислухатися до думки тих людей, які вже один раз зрадили Україну.

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Але є люди, які за Україну. І саме вони якраз переживають за себе, бо в них завжди була і є проукраїнська позиція. Вони хвилюються, що відведення військ і подальше їх розведення може вплинути на їх майбутнє. Тобто їм доведеться виселятися звідси, аби не накликати на себе кару з боку тих, кого сюди приведуть проросійські бойовики. А ми якраз таки думаємо, що вони прийдуть. В історії вже були такі випадки: Абхазія, Карабах, Широкине у 2015 році.

Вибачення від Зеленського непотрібні

Президент під час розмови з вами був доволі грубим у спілкуванні. Українці засудили гаранта за таку поведінку, особливо з ветеранами війни. Що ви думаєте про це і чи чекаєте вибачення від Зеленського?

Мені чесно кажучи начхати, буде Зеленський перед нами вибачатися, чи ні. Мене більше цікавить те, аби питання інтересів України було вирішено правильно та чесно.

Ми не з цукру, не розвалимось. Нічого страшного не сталося. Відносно нас він нічого некоректного не казав, не обзивав. Це вже потім ЗМІ почали більше розкручувати цю історію. Президенту недоцільно вести так діалог з українцями на камери і в присутності своїх підлеглих. Якби ми були у непублічній обстановці, це було б терпимо. Але все одно неприйнятно для мене. Статус президента – зобов'язує.

Тому, на мою думку, не варто у такому стилі спілкуватися Президенту України. Однак щодо якихось вибачень – це має бути його особисте чоловіче рішення. Якщо він його прийме – гаразд. Якщо ні – то ні. Мені більше болить і я переживаю за майбутнє України. А ще за ті кроки, які Зеленський в подальшому робитиме на посаді президента.



Зеленський на зустрічі з добровольцями у Золотому-4 / фото з фейсбука

Хто зараз у Золотому: "азовці" чи ветерани

Ну і на закінчення. У ЗМІ вас називають по-різному: добровольці, "азовці", Нацкорпус тощо. Як правильно говорити і представники яких груп є серед вас?

Наголошу зразу, чинних бійців "Азову" у Золотому-4 немає. Полк "Азов" підконтрольний Нацгвардії і їх не направляли сюди в селище.

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Тут може бути симбіоз. Тобто одна людина мати бути одночасно кілька "звань".

Наразі у нас на позиції є:

ветерани "Азову" та інших бойових підрозділів, які приїхали як волонтери,

представники Нацкорпусу,

представники Нацдружин,

активісти-волонтери,

ветерани війни на Донбасі.

Загалом на одній позиції перебуває приблизно 8-20 осіб. Усе дуже відносно, бо люди постійно приїжджають і їдуть.

Чи мають добровольці піти з Золотого? – дивіться опитування 24 каналу