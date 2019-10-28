Що відбувається в Золотому: коротко про бійців, емоційність Президента та реакцію на їх розмову

Президент України Володимир Зеленський у прифронтовому місті Золоте-4 зустрівся із добровольцями та ветеранами війни. Одна з його реплік викликала обурення. Що саме відбувається у Золотому та чи може завершитись цей скандал – у матеріалі 24 каналу.

Чому прифронтове місто та люди, які там перебувають, опинились у центрі скандалу – давайте розбиратись разом.

Важливо знати: Мені пофіг, з ким буде перемир'я, – Зеленський у Золотому посперечався з бійцями

Що відбувається у Золотому?

Там ветерани війни на Донбасі проводять акцію "Останній блокпост".

Золоте – місто біля Попасної, де з весни 2019 року намагалися відкрити один з небагатьох на Луганщині пунктів пропуску. Утім, українська сторона відкрила його в односторонньому порядку, і район залишається потенційно небезпечним.

Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення сил / 24 канал

6 жовтня лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький разом з ветеранами російсько-української війни (головним чином – це ветерани "Азову") прибули в Золоте, яке розташоване біля лінії фронту на Донбасі.

Що таке полк "Азов"?Підрозділ Національної гвардії України, який входить до складу Східного оперативно-територіального об'єднання. Емблемою полку є видозмінений символ "Ідея нації".



Був створений Андрієм Білецьким у 2014 році як добровольчий батальйон "Азов" і до 11 листопада 2014 було підрозділом патрульної служби міліції особливого призначення МВС України.



17 вересня 2014 року наказом Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова батальйон "Азов" було реорганізовано та розширено до складу полку з аналогічною назвою. Командиром новостворюваного полку залишився Андрій Білецький. Базується у Маріуполі Донецької області.



Підрозділ брав участь в бойових діях війни на сході України, переважно в межах Приазов'яі, однак зараз відведений на ротацію. "Азов" звільняв Маріуполь у червні 2014 року, брав епізодичну участь у боях під Іловайськом, обороняв Маріуполь з кінця серпня 2014 року, здійснював наступ на Широкине у лютому 2015 року.

Що таке "Нацкорпус"?Націоналістична політична партія. Навесні 2015 року Андрій Білецький заснував Цивільний корпус "Азов", а потім і партію "Національний корпус". Основою політичної партії стали активісти громадської організації Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Білецький.



Для захисту правопорядку на вулицях міст, члени Нацкорпусу об'єдналися у складі Національних дружин. Їх називають неофіційними підрозділами, які контролює глава МВС Арсен Аваков. Часто вони діють у координації із правоохоронцями.



За словами речника Нацкорпусу Романа Чернишова, "дружинники" "координують" свої дії з правоохоронцями: "Національні дружини" діють за нормами закону і викликають поліцію - так, власне, відбувається координація. Вони просто часто прибувають на місце швидше, ніж поліція". Також спільно з партією діє об'єднання ветеранів: "Ветеранське братерство", яке займається реабілітацією та боротьбою за гідні права ветеранів АТО.



Схильні використовувати будь-які резонансні суспільні і політичні події задля досягнення власних політичних цілей або просто як привід нагадати про себе.

Сам початок акції позначився конфліктами, коли ветерани, які їхали до Золотого, 9 жовтня вступили в сутичку з поліцією. Колону автівок учасників акції поліцейські зупинили для перевірки на одному із блокпостів. Одна з машин намагалась прорватися через блокпост. Поліцейські почали стріляти у повітря попереджувальними пострілами для того, аби зупинити її. Після інциденту автоколону правоохоронці все ж перевірили, і після цього вони спокійно рушили далі.

Акція триває досі, ветерани все ще лишаються на території Золотого.

Що їх не влаштовує?

Можливе розведення військ. Власне, через нього акція і почалась. 1 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у селі Петрівському і місті Золотому. Планувалось, що розведення сил розпочнеться 7 жовтня.

Розведення сил на Донбасі: що треба знати

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Це – одна з необхідних вимог для того, щоб відбулася зустріч у нормандському форматі.

на Луганщині. Це – одна з необхідних вимог для того, щоб відбулася зустріч у нормандському форматі. Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". Зокрема, на початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули в Золоте і заявили, що залишатимуться там доти, доки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

Разом із тим, у Кремлі попереджали, що не можуть повністю гарантувати відведення сил "ДНР" і "ЛНР". "Кремль, безумовно, має певний вплив на республіки Донбасу, але республіки Донбасу в даному випадку – це самостійні суб'єкти врегулювання цього конфлікту", – заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Ветерани, які мали сумнів у намірі супротивника відводити свої сили, прибули до Золотого, щоб, за їх словами, "боротися за країну".

Як сказав Білецький, вони планують залишатись у місті "навіть якщо влада кине людей напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська", аби захищати місцеве населення від можливої нової хвилі російської агресії.

Однак, розведення сил на жодній з двох ділянок 7 жовтня так і не сталось. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення не розпочалося, оскільки ці населені пункти піддалися обстрілу. Глава МЗС підкреслив, що тепер українська сторона чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який покаже серйозність намірів сторін і готовність до подальших кроків з розведення військ. З того часу семи днів тиші поспіль у цих населених пунктах так і не було.

Чому зараз всі звернули увагу на цю акцію?

Тому що до її учасників завітав Президент Володимир Зеленський. Він приїхав у Луганську область, аби подивитись, як і чим живуть там люди, чи хочуть вони розведення і чи налаштовані на мир. В рамках візиту відвідав також і бійців, які розпочали акцію "Останній блокпост". За словами Зеленського, про них йому розповіли місцеві жителі – за їх словами, група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку, чим неабияк перелякала людей.

Саме під час цієї зустрічі і було відзнято відео, на якому Президент емоційно казав бійцям, що його вік і повноваження дозволяють йому правильно оцінювати ситуацію із розведенням сил і його наслідками.

Як відреагували на цю зустріч?

По-різному. Президент та його Офіс оприлюднили великий відеоролик про візит у Луганську область та приїзд на "Останній блокпост".

Помічник Зеленського Андрій Єрмак наголосив, що для забезпечення безпеки в Золотому достатньо української армії і поліції.

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У штабі ООС повідомили, що учасники акції "Останній блокпост" взагалі перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка.

Самі учасники акції стверджують, що Зеленський дав команду вибити їх із Золотого і саме для цього на "Останній блокпост" прибули поліцейські.

Згодом з’ясувалось, що поліція виганяти із Золотого нікого поки що не збирається.

Росія очікувано використала цю ситуацію на власну користь. Прессекретар Президента РФ Дмитро Пєсков у черговий раз змінив умову Кремля, за якої Росія погодиться на участь у саміті "нормандської четвірки". Тепер, за його словами, після того, як Президент України "змусить такі підрозділи виконувати власні накази, можна буде говорити про підготовку до розведення, що є важливо складовою частиною підготовки до проведення саміту".

Соцмережі відреагували на історію в Золотому бурхливо і по-різному. Хтось підтримував поведінку Зеленського та його прагнення миру.

Хтось вважає, що така форма звертання з боку головнокомандувача та Президента України до людей, завдяки яким йому є де займати посаду Президента взагалі, є неприпустимою.

Хтось припускає, що вся ця скандальна ситуація виникла через те, що глава МВС Арсен Аваков хотів продемонструвати Зеленському власну силу - спочатку створивши проблему, а потім її погасивши. Оскільки акція "Останній блокпост" була організована активістами та підрозділами, які пов’язані із Аваковим, супроводжував главу держави також заступник очільника Нацполіції Вадим Троян, якого контролює Аваков, і взагалі без участі Авакова нічого цього не було б.

Хтось пояснював, що ця історія матиме негативний вплив як на імідж Президента, так і на ставлення суспільства до добровольців.

Що буде далі із учасниками акції?

Поки що – нічого. Побачимо, що буде, коли війська дійсно розведуть.

Крім того, побачимо, яку правову оцінку дадуть діям добровольців, які отаборилися у Золотому.

Як пояснила 24 каналу голова Центру правових та кримінологічних досліджень Анна Маляр, сьогодні заборонено на лінії фронту знаходитись людям, які не є у лавах Збройних сил України.

За її словами, перевірити учасників акції можуть, по-перше, на предмет того, наскільки легально вони користуються зброєю. "Це – стаття 263 ККУ, яка регулює питання незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Якщо всі легально користуються зброєю, мають відповідні дозволи, мають пневматичну зброю – ніяких проблем", – сказала Маляр.

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Ще одне порушення, яке може бути – стаття 260 ККУ – створення не передбачених законом воєнізованих або озброєних формувань. Це те, що у нас називають приватною армією. "Якщо є ієрархічна структура керівництва, підпорядкування, накази та інші ознаки такого формування, тоді потрібно відкривати кримінальне провадження і розбиратись, що вони там робили", – додала юрист.

Для мене юридична межа лежить між правом кожного з нас на самооборону (якщо на нас напали – ми можемо захищатись) і між тим що самооборона переходить в організацію незаконного збройного формування, коли люди, які вийшли захищати себе і нас, перетворюються на приватну армію,

– підкреслила Маляр.