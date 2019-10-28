У Кремлі вигадали нову умову для проведення "нормандської зустрічі"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі пильно стежили за поїздкою президента Володимира Зеленського у зону проведення Операції Об'єднаних Сил. Росія сподівається, що йому вдасться домогтися розведення сил на сході України.

За словами Пєскова, про саміт "нормандської четвірки" можна буде говорити лише після розведення військ на Донбасі.

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Він вважає, що окремі діалоги між українським лідером і представниками добровольчих батальйонів, продемонстрували проблеми у цьому питанні.

Ми сподіваємося, що в міру того, як президент України змусить такі підрозділи виконувати власні накази, можна буде говорити про підготовку до розведення, що є важливо складовою частиною підготовки до проведення саміту,

– зазначив прессекретар Путіна.

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Що відомо про скандал із Зеленським у Золотому?

Президент прибув у місто на Луганщині, аби поспілкуватися з озброєними людьми, які називають себе добровольцями та осіли там від початку жовтня. За словами українського президента, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил, своєю чергою, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ , ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

Сама ж розмова між президентом і добровольцями вийшла дуже емоційною. Під час однієї зі словесних перепалок гарант відмовився вислухати бійця, який розповідав йому про акції "Ні капітуляції", що відбуваються по Україні, та зверхньо додав: "Я президент, мені 42 роки, я не лох якийсь. Кажу тобі – зброю приберіть". Під час іншої – Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

Як це коментують самі добровольці? Після розмови з президентом Володимиром Зеленським добровольці з Золотого заявили, що український президент віддав наказ їх звідти вибити. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі .



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал