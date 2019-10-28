Что происходит в Золотом: коротко о бойцах, эмоциональности Президента и реакции на их разговор

Президент Украины Владимир Зеленский в прифронтовом городе Золотое-4 встретился с добровольцами и ветеранами войны. Одна из его реплик обернулась всеукраинским скандалом. Что именно происходит в Золотом и может ли закончиться этот скандал – в материале 24 канала.

Почему прифронтовой город и люди, которые там находятся, оказались в центре скандала – давайте разбираться вместе.

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Что происходит в Золотом?

Там ветераны войны на Донбассе проводят акцию "Последний блокпост".

Золотое – город возле Попасной, где с весны 2019 года пытались открыть один из немногих на Луганщине пунктов пропуска. Впрочем, украинская сторона открыла его в одностороннем порядке, и район остается потенциально опасным.



Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения сил / 24 канал

6 октября лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны (главным образом – это ветераны "Азова") прибыли в городок Золотое, который расположен возле линии фронта на Донбассе.

Что такое полк "Азов"? Подразделение Национальной гвардии Украины, которое входит в состав Восточного оперативно-территориального объединения. Эмблемой полка является видоизмененный символ "Идея нации".



Был создан Андреем Билецким в 2014 году как добровольческий батальон "Азов" и до 11 ноября 2014 был подразделением патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины.



17 сентября 2014 года приказом Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова батальон "Азов" был реорганизован и расширен до состава полка с аналогичным названием. Командиром новосозданного полка остался Андрей Билецкий. Базируется в Мариуполе Донецкой области.



Подразделение участвовало в боевых действиях войны на востоке Украины, преимущественно в пределах Приазовья, однако сейчас отведено на ротацию. "Азов" освобождал Мариуполь в июне 2014 года, принимал эпизодическое участие в боях под Иловайском, оборонял Мариуполь с конца августа 2014 года, осуществлял наступление на Широкино в феврале 2015 года.

Что такое "Нацкорпус"? Националистическая политическая партия. Весной 2015 года Андрей Билецкий основал Гражданский корпус "Азов", а затем и партию "Национальный корпус". Основой партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Билецкий.



Для защиты правопорядка на улицах городов, члены Нацкорпуса объединились в составе Национальных дружин. Их называют неофициальными подразделениями, которые контролирует глава МВД Арсен Аваков. Часто они действуют в координации с правоохранителями.



По словам представителя Нацкорпуса Романа Чернышева, "дружинники" "координируют" свои действия с правоохранителями: "Национальные дружины" действуют согласно нормам закона и вызывают полицию – так, собственно, происходит координация. Они просто часто прибывают на место быстрее, чем полиция". Также совместно с партией действует объединение ветеранов: "Ветеранское братство", которое занимается реабилитацией и борьбой за достойные права ветеранов АТО.



Склонны использовать любые резонансные общественные и политические события ради достижения собственных политических целей или просто как повод напомнить о себе.

Само начало акции сказалось конфликтами, когда ветераны, которые ехали в Золотое, 9 октября вступили в стычку с полицией. Колонну автомобилей участников акции "Последний блокпост" полицейские остановили для проверки на одном из блокпостов. Одна из машин пыталась прорваться через блокпост. Полицейские начали стрелять в воздух предупредительными выстрелами для того, чтобы остановить ее. После инцидента автоколонну правоохранители проверили, и после этого они спокойно двинулись дальше.

Акция продолжается до сих пор, ветераны все еще остаются на территории Золотого.

Что их не устраивает?

Возможное разведение войск. Собственно, из-за него акция и началась. 1 октября Президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в селе Петровском и городе Золотом. Планировалось, что разведение сил начнется 7 октября.

Разведение сил на Донбассе: что нужно знать

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине. Это – одно из необходимых требований для того, чтобы состоялась встреча в нормандском формате.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В частности, в начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое и заявили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.

Вместе с тем, в Кремле предупреждали, что не могут полностью гарантировать отвод сил "ДНР" и "ЛНР". "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса, но Республики Донбасса в данном случае – это самостоятельные субъекты урегулирования этого конфликта", – заявил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ветераны, которые имели сомнения в намерении противника отводить свои силы, прибыли в Золотое, чтобы, по их словам, "бороться за страну".

Как сказал Билецкий, они планируют оставаться в городе "даже если власть бросит людей на произвол судьбы, даже если будут выведены войска", чтобы защищать местное население от возможной новой волны российской агрессии.

Однако, разведение сил ни на одном из двух участков 7 октября так и не произошло. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение не началось, поскольку эти населенные пункты подверглись обстрелам. Глава МИД подчеркнул, что теперь украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезность намерений сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск. С того времени семи дней тишины подряд в этих населенных пунктах так и не было.

Почему сейчас все обратили внимание на эту акцию?

Потому что ее участников посетил Президент Владимир Зеленский. Он приехал в Луганскую область, чтобы посмотреть, как и чем там живут люди, хотят ли они разведения и настроены ли на мир. В рамках визита посетил также и бойцов, которые начали акцию "Последний блокпост". По словам Зеленского, о них ему рассказали местные жители – по их словам, группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме, чем очень перепугала людей.

Именно во время этой встречи и было отснято видео, на котором Президент эмоционально говорил бойцам, что его возраст и полномочия позволяют ему правильно оценивать ситуацию с разведением сил и его последствиями.

Как отреагировали на эту встречу?

По-разному. Президент и его Офис опубликовали большой видеоролик о визите в Луганскую область и приезде на "Последний блокпост".

Помощник Зеленского Андрей Ермак отметил, что для обеспечения безопасности в Золотом достаточно украинской армии и полиции.

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В штабе ООС сообщили, что участники акции "Последний блокпост" вообще находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка.

Сами участники акции утверждают, что Зеленский дал команду выбить их из Золотого и именно для этого на "Последний блокпост" прибыли полицейские.

Впоследствии выяснилось, что полиция выгонять из Золотого никого пока не собирается.

Россия ожидаемо использовала эту ситуацию в свою пользу. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз изменил условие Кремля, согласно которому Россия согласится на участие в саммите "нормандской четверки". Теперь, по его словам, после того, как Президент Украины "заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важно составной частью подготовки к проведению саммита".

Соцсети отреагировали на историю в Золотом бурно и по-разному. Кто-то поддерживал поведение Зеленского и его стремление к миру.

Некоторые считают, что такая форма обращения со стороны главнокомандующего и Президента Украины к людям, благодаря которым ему есть где занимать должность Президента вообще, является недопустимой.

Кто-то предполагает, что вся эта скандальная ситуация возникла из-за того, что глава МВД Арсен Аваков хотел продемонстрировать Зеленскому собственную силу – сначала создав проблему, а потом ее погасив. Поскольку акция "Последний блокпост" была организована активистами и подразделениями, которые связаны с Аваковым, сопровождал главу государства также заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, которого контролирует Аваков, и вообще без участия Авакова ничего этого не было бы.

Кое-кто объяснял, что эта история будет иметь негативное влияние как на имидж Президента, так и на отношение общества к добровольцам.

Что будет дальше с участниками акции?

Пока – ничего. Увидим, что будет, когда войска действительно разведут.

Кроме того, увидим, какую правовую оценку дадут действиям добровольцев, которые расположились в Золотом.

Как объяснила 24 каналу глава Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр, сегодня запрещено на линии фронта находиться людям, которые не состоят в рядах Вооруженных сил Украины.

По ее словам, проверить участников акции могут, во-первых, на предмет того, насколько легально они пользуются оружием. "Это – статья 263 УКУ, которая регулирует вопросы незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Если все легально пользуются оружием, имеют соответствующие разрешения, имеют пневматическое оружие – никаких проблем", – сказала Маляр.

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Еще одно нарушение, которое может быть – статья 260 УК украины – создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Это то, что у нас называют "частной армией". "Если есть иерархическая структура руководства, подчинения, приказы и другие признаки такого формирования, тогда нужно открывать уголовное производство и разбираться, что они там делали", – добавила юрист.

Для меня юридическая граница лежит между правом каждого из нас на самооборону (если на нас напали – мы можем защищаться) и между тем, что самооборона переходит в организацию незаконного вооруженного формирования, когда люди, которые вышли защищать себя и нас, превращаются в частную армию,

– подчеркнула Маляр.