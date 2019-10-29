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      Разведение войск в Золотом: появилась реакция Кремля

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      Разведение войск в Золотом: появилась реакция Кремля

      Помощник президента России Владислав Сурков назвал начало разведения сил и средств на участке в Золотом "хорошей новостью".

      Как отметил Сурков в комментарии российскому информационному агентству ТАСС, разведение сил в Золотом может быть существенным толчком ко встрече лидеров стран "нормандской четверки".

      Все о старте разведения войск в Золотом

      Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Если все здесь получится, нужно сразу начать аналогичные процедуры в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту,
      – заявил помощник российского президента.

      Обрадовался разведению сил в Золотом и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина контролирует четыре Золотых, в частности Золотое-4, где происходит разведение, правда одно Золотое не контролирует. В то же время Зеленский заявил, что в Золотом сейчас нет обстрелов.

      Что известно о разведении сил в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября и продлится не менее 30 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются

      Заметим, что 30 июня завершилось разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошел демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

      Какие события предшествовали разведению войск в Золотом

      В начале октября сюда прибыли ветераны войны в Донбассе, в том числе бойцы "Нацкорпуса", и волонтеры. Произошло это на фоне того, что Украина согласилась на формулу Штайнмайера. Бойцы, со своей стороны, заявили, что Украине следует отказаться как от вышеупомянутой формулы, так и от отвода войск.

      26 октября между этими бойцами (они называют себя добровольцами) и Владимиром Зеленский в Золотом возникла словесная перепалка. Одной из тем разговора было, в частности было и разведение войск. Впоследствии, в командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к оборонных ведомствам и находятся здесь незаконно. Бойцы же все опровергают и заявляют, что Зеленский отдал приказ их выбить.

      Смотрите полное видео диалога между Зеленским и бойцами-добровольцами в Золотом

       

      Утром 28 октября в Золотой прибыли вооруженные правоохранители и начали проверять добровольцев. Однако заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заверил, что никто никого из Золотого выгонять не будет, а если это произойдет, он подаст в отставку. Вечером того же дня ветераны заявили, что их обстреляли боевики.
      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК В ЗОЛОТОМ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Ситуация в Золотом Война на Донбассе Разведение войск Новости политики Новости Украины Нормандский формат
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