Ситуация в Золотом: обстреляли добровольцев, с которыми Зеленский устроил перепалку
В Золотом состоялся обстрел позиции, где сейчас находятся представители Нацкорпуса, которые называют себя добровольцами. Недавно между ними и президентом Владимиром Зеленским возникла словесная перепалка.
Об этом инциденте на своем ютуб-канале сообщил журналист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муджабаев.
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По его словам, они в прямом эфире общались с бойцом Нацкорпуса Денисом Янтарем и вынуждены были прервать общение. Впоследствии Янтарь сообщил, что по ним ведут прицельный обстрел из стрелкового оружия – сильнейший за последнее время.
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