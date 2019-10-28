Ситуация в Золотом: обстреляли добровольцев, с которыми Зеленский устроил перепалку

В Золотом состоялся обстрел позиции, где сейчас находятся представители Нацкорпуса, которые называют себя добровольцами. Недавно между ними и президентом Владимиром Зеленским возникла словесная перепалка.

Об этом инциденте на своем ютуб-канале сообщил журналист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муджабаев.

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По его словам, они в прямом эфире общались с бойцом Нацкорпуса Денисом Янтарем и вынуждены были прервать общение. Впоследствии Янтарь сообщил, что по ним ведут прицельный обстрел из стрелкового оружия – сильнейший за последнее время.

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