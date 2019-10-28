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      Боевики из гранатометов били по украинским позициям: 13 обстрелов за сутки

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      В течение 27 октября оккупанты 13 раз обстреляли украинские позиции
      В течение 27 октября оккупанты 13 раз обстреляли украинские позиции / prm.ua

      Российские вооруженные формирования в течение суток 27 октября 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Горячее всего было у Новолуганского, где велись постоянные обстрелы из минометов. К счастью, за минувшие сутки среди украинских военных обошлось без потерь.

      Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил.

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      В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 4 обстрела:

      • неподалеку Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
      • у Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • недалеко от Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

      Кроме того, 9 обстрелов боевики совешили в районе ответственности группировки "Север":

      • трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;
      • три раза возле Золотого-4 (вне участка разведения) – из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
      • вблизи Майского – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;
      • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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