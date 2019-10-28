Боевики из гранатометов били по украинским позициям: 13 обстрелов за сутки

Российские вооруженные формирования в течение суток 27 октября 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Горячее всего было у Новолуганского, где велись постоянные обстрелы из минометов. К счастью, за минувшие сутки среди украинских военных обошлось без потерь.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил. Интересно: Зеленский объяснил, почему сменил главу Луганской ОГА В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 4 обстрела: неподалеку Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

недалеко от Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, 9 обстрелов боевики совешили в районе ответственности группировки "Север": трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

три раза возле Золотого-4 (вне участка разведения) – из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Майского – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.