Зеленский объяснил, почему сменил главу Луганской ОГА

Виталий Комарницкий, возглавлявший Луганскую облгосадминистрацию всего несколько месяцев, был "не очень быстрым".

Глава государства выразил надежду, что новоназначенный Сергей Гайдай будет быстрее. Об этом Зеленский сказал в видео о поездке в Золотое.

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Президент при этом поблагодарил Комарницкого и объяснил – он работал недостаточно активно.

Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, чтобы нам нужно делать определенные вещи, кроме слов, очень быстро. Скажем так, он (бывший председатель Луганской ОГА Комарницкий – 24 канал) не очень быстрый,

– сказал он.

Вместе с тем глава государства выразил надежду, что Сергей Гайдай будет на своем посту "дольше, значит, результативнее".

Почему Зеленский ездил в Золотое?

Президент совершил 2-дневный визит в Золотое, где должно состояться разведение сил, чтобы узнать отношение к этому местных жителей. Кроме того, он пообщался с добровольцами-противниками разведения, которые там остановились.

Диалог получился эмоциональным, а некоторые заявления президента вызвали волну возмущения среди украинцев. Полное видео смотрите здесь.