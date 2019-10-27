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      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Зеленский объяснил, почему сменил главу Луганской ОГА

      25 Читати новину українською
      Он был не очень быстрым, – Зеленский об экс-главе Луганской ОГА
      Он был не очень быстрым, – Зеленский об экс-главе Луганской ОГА / Фейсбук Владимира Зеленского

      Виталий Комарницкий, возглавлявший Луганскую облгосадминистрацию всего несколько месяцев, был "не очень быстрым".

      Глава государства выразил надежду, что новоназначенный Сергей Гайдай будет быстрее. Об этом Зеленский сказал в видео о поездке в Золотое.

       Знайте больше: Зеленский назначил Гайдая председателем Луганской ОГА – что о нем известно

      Президент при этом поблагодарил Комарницкого и объяснил – он работал недостаточно активно.

      Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, чтобы нам нужно делать определенные вещи, кроме слов, очень быстро. Скажем так, он (бывший председатель Луганской ОГА Комарницкий – 24 канал) не очень быстрый,
      – сказал он.

      Вместе с тем глава государства выразил надежду, что Сергей Гайдай будет на своем посту "дольше, значит, результативнее".

      Почему Зеленский ездил в Золотое?

      Президент совершил 2-дневный визит в Золотое, где должно состояться разведение сил, чтобы узнать отношение к этому местных жителей. Кроме того, он пообщался с добровольцами-противниками разведения, которые там остановились.

      Диалог получился эмоциональным, а некоторые заявления президента вызвали волну возмущения среди украинцев. Полное видео смотрите здесь.

      blog_ava
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      27 октября
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      Теги: Владимир Зеленский Война на Донбассе Президент Украины Назначения Зеленского Новости Луганска Новости Украины Новости политики
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