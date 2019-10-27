Зеленський пояснив, чому змінив голову Луганської ОДА

Віталій Комарницький, який очолював Луганську облдержадміністрацію лише кілька місяців, був "не дуже швидким".

Глава держави висловив сподівання, що новопризначений Сергій Гайдай буде швидшим. Про це Зеленський сказав у відео про поїздку в Золоте.

Знайте більше: Зеленський призначив Гайдая головою Луганської ОДА – що про нього відомо

Президент при цьому подякував Комарницькому і пояснив – він працював недостатньо активно.

Був недовго, тому що, при всій повазі, ми домовлялися, щоб нам потрібно робити певні речі, крім слів, дуже швидко. Скажімо так, він (колишній голова Луганської ОДА Комарницький – 24 канал) не дуже швидкий,

– сказав він.

Водночас глава держави висловив сподівання, що Сергій Гайдай буде на своїй посаді "довше, значить, результативніше".

Чому Зеленський їздив у Золоте?

Президент здійснив 2-денний візит до Золотого, де має відбутися розведення сил, аби дізнатись ставлення до цього місцевих жителів. Окрім того, він поспілкувався із добровольцями-противниками розведення, які там зупинились.

Діалог вийшов емоційним, а деякі заяви президента викликали хвилю обурення серед українців. Повне відео дивіться тут.