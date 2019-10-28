Бойовики з гранатометів гатили по українських позиціях: 13 обстрілів за добу

Російські збройні формування протягом доби 27 жовтня 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Найгарячіше було біля Новолуганського, де велися постійні обстріли з мінометів. На щастя, за минулу добу серед українських військових обійшлося без втрат.

Противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил. Цікаво: Зеленський пояснив, чому змінив голову Луганської ОДА Зокрема, у районі відповідальеності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 4 обстріли: неподалік Березового – з СПГ та великокаліберних кулеметів;

біля Лебединського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів. Крім того, 9 обстрілів бойовики здійнсили у районі відповідальності угруповання "Північ": тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів;

три рази біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

поблизу Травневого – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.