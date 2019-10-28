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      Бойовики з гранатометів гатили по українських позиціях: 13 обстрілів за добу

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      Протягом 27 жовтня окупанти 13 разів обстріляли українські позиції
      Протягом 27 жовтня окупанти 13 разів обстріляли українські позиції / prm.ua

      Російські збройні формування протягом доби 27 жовтня 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Найгарячіше було біля Новолуганського, де велися постійні обстріли з мінометів. На щастя, за минулу добу серед українських військових обійшлося без втрат.

      Противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

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      Зокрема, у районі відповідальеності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 4 обстріли:

      • неподалік Березового – з СПГ та великокаліберних кулеметів;
      • біля Лебединського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • неподалік Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.

      Крім того, 9 обстрілів бойовики здійнсили у районі відповідальності угруповання "Північ":

      • тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
      • неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів;
      • три рази біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
      • поблизу Травневого – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів;
      • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Проросійські бойовики
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