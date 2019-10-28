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      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Ситуация в Золотом: как настроены бойцы и полиция

      42 Читати новину українською

      Было заметно, что ребята, с которыми журналист провел день, немного растеряны. Ведь каким-то образом договорились, что они сами будут хранить оружие в сейфе в Золотом-1. То есть на позиции у них оружия нет.

      Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал Макс Левин, журналист "Левого берега", который провел целый день в Золотом.

      Читайте также: Что происходит в Золотом: коротко о бойцах, эмоциональность Президента и реакцию на их разговор

      Журналист сообщил, что только ночью поняли: "Как нам заступать на смену, дежурить?». Это было странно, ведь там позиция до ВСУ 500 метров, что достаточно далеко. Любой зайдет, а ребята оружия не имеют.

      Утром ребята думали оставлять Золотое-4. Пришла информация из нескольких источников о том, что их будут выселять теперь. И действительно где-то через часок приехала полиция. Сначала одна машина, а потом еще четыре и 18 полицейских с автоматами,
      – заявил Макс Левин.

      "Они почему-то начали проверять мою машину на предмет того, что она находится тут незаконно. Попросили посмотреть содержимое машины, нет ли ничего незаконного. Я открыл дверцу багажника, они сделали поверхностный осмотр, посмотрели документы и уехали", – добавил Левин.

      Он вспомнил, что ребята ждали, что их будут выселять, штурмовать. Информации от командиров никакой не было. После трех часов приехал Вадим Троян, который был смущен появившейся в интернете информацией. Он сказал, что понимает настроение ребят и не позволит этого. Если их будут штурмовать или силой выселять, то он первым напишет рапорт на увольнение.

      Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное

      • В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.
      • 26 октября добровольцев посетил президент Владимир Зеленский. Их разговор получился сверхэмоциональным, и с обеих сторон раздавались громкие заявления. В частности, украинский президент отметил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.
      • По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные обитатели – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.
      • В командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.
      • Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбосить из поселка.
        Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не пойдут – будут оставаться там в любом случае.
        .

      розведення сил на Донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала
       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Разведение войск Ситуация в Золотом Война на Донбассе
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