Ситуація у Золотому: як налаштовані бійці та поліція

Було відчутно, що хлопці, з якими журналіст провів день, трошки розгублені. Адже якимось чином домовилися, що вони самі будуть зберігати зброю в сейфі в Золотому-1. Тобто на позиції в них зброї немає.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів Макс Левін, який є журналістом "Лівого берега" і провів цілий день у Золотому.

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Журналіст повідомив, що тільки вночі зрозуміли: "Як нам заступати на зміну, чергувати?". Це було дивно, адже там позиція до ЗСУ 500 метрів, що доволі далеко. Будь-хто зайде, а хлопці зброї не мають.

Зранку хлопці думали чи залишати Золоте-4. Прийшла інформація з декількох джерел про те, що їх будуть виселяти тепер. І справді десь за годинку приїхала поліція. Спочатку одна машина, а потім ще чотири і 18 поліцейських з автоматами,

– заявив Макс Левін.

"Вони чомусь почали перевіряти мою машину на предмет того, що вона знаходиться незаконно. Попросили подивитися вміст машини чи нема там нічого незаконного. Я відкрив дверцята багажника, вони зробили поверховий огляд, подивилися документи й поїхали", – додав Левін.

Він пригадав, що хлопці чекали, що їх будуть виселяти, штурмувати. Інформації від командирів ніякої не було. Після третьої години приїхав Вадим Троян, який був збентежений інформацією, яка з’явилася в інтернеті. Він сказав, що розуміє настрій хлопців й не дозволить цього. Якщо їх будуть штурмувати чи силою виселяти, то він першим напише рапорт на звільнення.

Скандал між Зеленським і добровольцями у Золотому: головне

На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

26 жовтня до добровольців навідався президент Володимир Зеленський. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.

За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ , ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС. Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі .