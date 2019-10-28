Ситуацію у Золотому: обстріляли ветеранів-добровольців, з якими Зеленський влаштував перепалку

У Золотому відбувся обстріл позиції, де зараз перебувають представники Нацкорпусу, які називають себе добровольцями. Нещодавно між ними та президентом Володимиром Зеленським виникла словесна суперечка.

Про це інцидент на своєму ютьюб-каналі повідомив журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муджабаєв.

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За його словами, вони у прямому ефірі спілкувалися з бійцем Нацкорпусу Денисом Янтарем і змушеними були перервати спілкування. Згодом Янтар повідомив, що по них ведуть прицільний обстріл зі стрілецької зброї – найсильніший за останній час.

Денис зазначив, що це не дуже страшно. Водночас він наголосив на факті, що стріляють саме по них,

підкреслив Муджабаєв.

Згодом Янтар у фейсбук написав, що все добре та нічого страшного не трапилося.

"Українська правда" пише, що їхнє джерело підтвердило факт обстрілу, але невідомо, хто саме обстріляв позиції. Також співрозмовник ресурсу сповістив, що ніхто внаслідок обстрілу не постраждав.

Пряма мова Янтаря під час ефіру на ATR:

Якогось страшного обстрілу не було. Просто він був прицільнішим і по тих місцях, де ми перебуваємо. Перший раз за той час, що ми тут стоїмо, як раз свистіло над нами. Потрібно було себе убезпечити, тому що зброї в нас немає"

Чому обстріл добровольців у Золотому є резонансним

Після суперечки з Володимиром Зеленським ветерани-добровольці заявили, що президент начебто віддав наказ їх звідти викинути. Наступного дня Денис Янтар розповів, що ніч пройшла спокійно, проте, за його словами, українська влада підготувала новий план.

Натомість нам стало відомим, що зараз спецслужби та поліція намагаються з Золотого забрати хоч когось, щоб зробити якісь заяви чи писати петицію проти нас, щоб нас виселити,

– зазначив боєць, додавши, що з Золотого вони нікуди не підуть і залишатимуться до тут до останнього.

Уранці 28 жовтня до Золотого прибули 18 озброєних представників поліції та Військової служби правопорядку. Вони, зокрема, перевірили будинок, де оселилися бійці-добровольці. Згодом останні заявили, що правоохоронці прибули їх виганяти.

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