15:31
27 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Скандал із Зеленським у Золотому: як реагують в Росії

      929 Читать новость на русском
      Як на суперечку Зеленського з бійцями в Золотому реагує Росія
      Як на суперечку Зеленського з бійцями в Золотому реагує Росія / колаж 24 каналу

      В Москві поспішають із заявами стосовно розмови українського лідера Володимира Зеленського з добровольцями у Золотому. Там все зводять до того, що Україна не готова і зриває розведення військ на Донбасі.

      Власне про це у своєму твіттері пише один із провідних речників російської дипломатії та пропаганди, голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков.

      До теми: Соромно за президента, – Сенцов про скандал із Зеленським у Золотому

      Він прокоментував суперечку президента Зеленського з добровольцями, які прибули захищати місто Золоте на Луганщині у випадку відступу ЗСУ.

      Київ не готовий до розведення військ. Поки Зеленський умовляє "добробатів" покинути позиції, момент для зустрічі "четвірки" зсувається в неясне майбутнє,
      – зазначає Пушков.

      Далі він додає свій висновок: мовляв, проведення саміту у нормандському форматі залежить від результату суперечки Зеленського з ветеранами АТО.

      Так, готовність нульова,
      – підсумовує пропагандист.

      Що відомо про скандал із Зеленським у Золотому?

      Президент прибув у місто на Луганщині, аби поспілкуватися з озброєними людьми, які називають себе добровольцями та осіли там від початку жовтня. За словами українського президента, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

      У Командуванні Об’єднаних сил, своєю чергою, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

      Сама ж розмова між президентом і добровольцями вийшла дуже емоційною. Під час однієї зі словесних перепалок гарант відмовився вислухати бійця, який розповідав йому про акції "Ні капітуляції", що відбуваються по Україні, та зверхньо додав: "Я президент, мені 42 роки, я не лох якийсь. Кажу тобі – зброю приберіть".

      Під час іншої – Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

      Основною темою спілкування гаранта з добровольцями було розведення військ, що має відбутися у Золотому. Зеленський переконує, що він і місцеві жителі є готовими до цього, натомість добровольці виступають проти.

      Розведення військ: що про це відомо?

      • Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську ще 1 жовтня сторони домовилися про розведення військ на Донбасі. Начебто лише після цього може відбутися зустріч лідерів "нормандської четвірки".
      • Так, розведення мало стартувати 7 жовтня, втім, цього так і не сталось, бо проросійські бойовики увесь час ведуть обстріл українських позицій.
      • Розведення сил можливе лише за умови режиму тиші впродовж 7-ми днів.
      • Втім, в Україні частина громадян залишається не вдоволена домовленостями, досягнутими у Мінську.
      • Зокрема, група добровольців, ветеранів АТО, волонтерів у жовтні поїхали у Золоте (одна з позицій, де мають бути розведені війська) та заявили, що захищатимуть мирне населення селища і не допускатимуть відступу українців з цієї позиції.

      розведення військ
      Розведення військ на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      У вантажівці з трупами в Британії були в’єтнамці: моторошні деталі
      сьогодні
      3377
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Зеленський у Золотому Скандал Розведення військ Новини Росії Російська пропаганда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      сьогодні , 15:00 Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      Дмитро Гнап 383
      Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      сьогодні , 14:00 Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      Сергій Лещенко 551
      Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою юною спортсменкою Європи
      сьогодні , 13:00 Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою юною спортсменкою Європи
      Ігор Саджениця 420
      Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      сьогодні , 12:01 Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      Ольга Черненко 713
      Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      сьогодні , 08:40 Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      Ярослав Гришин 242
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук