Скандал із Зеленським у Золотому: як реагують в Росії

В Москві поспішають із заявами стосовно розмови українського лідера Володимира Зеленського з добровольцями у Золотому. Там все зводять до того, що Україна не готова і зриває розведення військ на Донбасі.

Власне про це у своєму твіттері пише один із провідних речників російської дипломатії та пропаганди, голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков.

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Він прокоментував суперечку президента Зеленського з добровольцями, які прибули захищати місто Золоте на Луганщині у випадку відступу ЗСУ.

Київ не готовий до розведення військ. Поки Зеленський умовляє "добробатів" покинути позиції, момент для зустрічі "четвірки" зсувається в неясне майбутнє,

– зазначає Пушков.

Далі він додає свій висновок: мовляв, проведення саміту у нормандському форматі залежить від результату суперечки Зеленського з ветеранами АТО.

Так, готовність нульова,

– підсумовує пропагандист.

Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 26, 2019

Що відомо про скандал із Зеленським у Золотому?

Президент прибув у місто на Луганщині, аби поспілкуватися з озброєними людьми, які називають себе добровольцями та осіли там від початку жовтня. За словами українського президента, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил, своєю чергою, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

Сама ж розмова між президентом і добровольцями вийшла дуже емоційною. Під час однієї зі словесних перепалок гарант відмовився вислухати бійця, який розповідав йому про акції "Ні капітуляції", що відбуваються по Україні, та зверхньо додав: "Я президент, мені 42 роки, я не лох якийсь. Кажу тобі – зброю приберіть".

Під час іншої – Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

Основною темою спілкування гаранта з добровольцями було розведення військ, що має відбутися у Золотому. Зеленський переконує, що він і місцеві жителі є готовими до цього, натомість добровольці виступають проти.

Розведення військ: що про це відомо?

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську ще 1 жовтня сторони домовилися про розведення військ на Донбасі. Начебто лише після цього може відбутися зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Так, розведення мало стартувати 7 жовтня, втім, цього так і не сталось, бо проросійські бойовики увесь час ведуть обстріл українських позицій.

Розведення сил можливе лише за умови режиму тиші впродовж 7-ми днів.

Втім, в Україні частина громадян залишається не вдоволена домовленостями, досягнутими у Мінську.

Зокрема, група добровольців, ветеранів АТО, волонтерів у жовтні поїхали у Золоте (одна з позицій, де мають бути розведені війська) та заявили, що захищатимуть мирне населення селища і не допускатимуть відступу українців з цієї позиції.



Розведення військ на Донбасі/ інфографіка 24 каналу