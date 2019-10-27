15:58
27 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Скандал с Зеленским в Золотом: как реагируют в России

      300 Читати новину українською
      Как на спор Зеленского с бойцами в Золотом реагирует Россия
      Как на спор Зеленского с бойцами в Золотом реагирует Россия / Коллаж 24 канала

      В Москве спешат с заявлениями относительно разговора украинского лидера Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом. Там все сводят к тому, что Украина не готова и срывает разведения войск на Донбассе.

      Собственно об этом в своем твиттере пишет один из ведущих спикеров российской дипломатии и пропаганды, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

      К теме: Стыдно за президента, – Сенцов о скандале с Зеленским в Золотом

      Он прокомментировал спор президента Зеленского с добровольцами, которые прибыли защищать город Золотое Луганской области в случае отступления ВСУ.

      Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в смутное будущее,
      – отмечает Пушков.

      Далее он добавляет свой вывод: мол, проведение саммита в нормандском формате зависит от исхода спора Зеленского с ветеранами АТО.

      Да, готовность нулевая,
      – заключает пропагандист.

      Что известно о скандале с Зеленским в Золотом?

      Президент прибыл в город на Луганщине, чтобы пообщаться с вооруженными людьми, которые называют себя добровольцами и осели там с начала октября. По словам украинского президента, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.

      В командовании Объединенных сил, в свою очередь, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

      Сам же разговор между президентом и добровольцами получился очень эмоциональным. Во время одной из словесных перепалок гарант отказался выслушать бойца, который рассказывал ему об акциях "Нет капитуляции", происходящих по Украине, и свысока добавил: "Я президент, мне 42 года, я не лох какой-то. Говорю тебе – оружие уберите".

      Во время другой – Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

      Основной темой общения гаранта с добровольцами было разведение войск, который должен состояться в Золотом. Зеленский утверждает, что он и местные жители готовы к этому, тогда как добровольцы выступают против.

      Разведение войск: что об этом известно?

      • Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске еще 1 октября стороны договорились о разведении войск на Донбассе. Вроде только после этого может состояться встреча лидеров "нормандской четверки".
      • Так, разведение должно было стартовать 7 октября, впрочем, этого так и не произошло, потому что пророссийские боевики все время ведут обстрел украинских позиций.
      • Разведение сил возможно лишь при условии режима тишины в течение 7-ми дней.
      • Впрочем, в Украине часть граждан остается недовольной договоренностями, достигнутыми в Минске.
      • В частности, группа добровольцев, ветеранов АТО, волонтеров в октябре поехали в Золотое (одна из позиций, где должны быть разведены войска) и заявили, что будут защищать мирное население поселка и не допустят отступления украинцев с этой позиции.

      розведення військ
      Разведение войск на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Прогноз погоды на 27 октября: осень еще подарит тепло
      сегодня
      1087
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Российская пропаганда Новости России Разведение войск Скандал Зеленский в Золотом
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      сегодня , 15:00 Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      Дмитро Гнап 145
      Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      сегодня , 14:00 Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      Сергій Лещенко 182
      Украинка Ярослава Магучих признана лучшей юной спортсменкой Европы
      сегодня , 13:07 Украинка Ярослава Магучих признана лучшей юной спортсменкой Европы
      Ігор Саджениця 99
      Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      сегодня , 12:01 Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      Ольга Черненко 766
      Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      сегодня , 08:40 Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      Ярослав Гришин 244
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук