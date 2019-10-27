Скандал с Зеленским в Золотом: как реагируют в России

В Москве спешат с заявлениями относительно разговора украинского лидера Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом. Там все сводят к тому, что Украина не готова и срывает разведения войск на Донбассе.

Собственно об этом в своем твиттере пишет один из ведущих спикеров российской дипломатии и пропаганды, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Он прокомментировал спор президента Зеленского с добровольцами, которые прибыли защищать город Золотое Луганской области в случае отступления ВСУ.

Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в смутное будущее,

– отмечает Пушков.

Далее он добавляет свой вывод: мол, проведение саммита в нормандском формате зависит от исхода спора Зеленского с ветеранами АТО.

Да, готовность нулевая,

– заключает пропагандист.

Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 26, 2019

Что известно о скандале с Зеленским в Золотом?

Президент прибыл в город на Луганщине, чтобы пообщаться с вооруженными людьми, которые называют себя добровольцами и осели там с начала октября. По словам украинского президента, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.

В командовании Объединенных сил, в свою очередь, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

Сам же разговор между президентом и добровольцами получился очень эмоциональным. Во время одной из словесных перепалок гарант отказался выслушать бойца, который рассказывал ему об акциях "Нет капитуляции", происходящих по Украине, и свысока добавил: "Я президент, мне 42 года, я не лох какой-то. Говорю тебе – оружие уберите".

Во время другой – Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

Основной темой общения гаранта с добровольцами было разведение войск, который должен состояться в Золотом. Зеленский утверждает, что он и местные жители готовы к этому, тогда как добровольцы выступают против.

Разведение войск: что об этом известно?

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске еще 1 октября стороны договорились о разведении войск на Донбассе. Вроде только после этого может состояться встреча лидеров "нормандской четверки".

Так, разведение должно было стартовать 7 октября, впрочем, этого так и не произошло, потому что пророссийские боевики все время ведут обстрел украинских позиций.

Разведение сил возможно лишь при условии режима тишины в течение 7-ми дней.

Впрочем, в Украине часть граждан остается недовольной договоренностями, достигнутыми в Минске.

В частности, группа добровольцев, ветеранов АТО, волонтеров в октябре поехали в Золотое (одна из позиций, где должны быть разведены войска) и заявили, что будут защищать мирное население поселка и не допустят отступления украинцев с этой позиции.



Разведение войск на Донбассе / инфографика 24 канала