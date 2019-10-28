Скандал із Зеленським у Золотому: як може бути причетний Аваков

Про ситуацію в Золотому, скандал з Дубінським, виступ депутата на російському каналі – в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олексій Мінаков.

Про ситуацію в Золотому

– Історія закінчилася в той момент, коли в добровольців забрали зброю на прохання президента. І це був ключовий момент.

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– Який результат і картинка? Президент приїхав, поспілкувався, сидячи з добровольцями біля вогню, попросив їх прибрати зброю і вони її прибрали. Все. Герой і переможець Зеленський.

– Ми говоримо про якийсь елемент дуже дріб’язковий у цій всій історії. Тобто так. це погано, тому що ми повинні дійсно цінувати, поважати добровольців, нормально до них ставитися за будь-яких умов. Ми всі їм вдячні. Апріорі.

В цілому ми ж бачимо, що він попросив, а вони виконали. А чому? Тому що є фактор Авакова. Тому що Троян – це заступник керівника нацполіції. Він афілійований з Аваковим. Ці добровольці це хто? Це "Нацкорпус", який теж за повідомленнями ЗМІ, пов’язані з Аваковим, тому це шоу імені Авакова.

– Просто якби все дійсно закінчилося на суперечці між добровольцями та Зеленським, то це була б підстава від Авакова. А так, як вона закінчилася, це підігравання Авакову й Зеленський зробив цілий відеофільм з якісно картинкою та звуком. Вони не вирізали цей негативний фрагмент і напруженого діалогу між Зеленським й добровольцями.

Дивіться відео Володимира Зеленського із Золотого:

Скандал між Зеленським і добровольцями у Золотому: головне

На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Або ж до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

26 жовтня до добровольців навідався президент Володимир Зеленський. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". Головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди.

За словами Зеленського, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ , ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС.

, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС. Самі добровольці з Золотого заявили, що Зеленський віддав наказ їх вибити з селища. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі .



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

Про скандал з Дубінським

– Скандал через "слуг народу", які не підтримали законопроєкт щодо ліквідації так званих майданчиків-посередників в сфері оцінювання нерухомості, набирає обертів. Однак будь-які інциденти в уряді або парламенті відображаються на рейтингу Володимира Зеленського.

Проблема полягає у тому, що важко проконтролювати 254 нардепів, які входять до партії "Слуга народу".

– Один вже пішов на російський телеканал давати інтерв’ю, другий кнопокодавить, ще інший бере хабарі. Тобто зрозуміло, що дисципліна почала шкутильгати і це все очевидно відображається на рейтингу Зеленського. Тому він реагує нервово на кожен такий інцидент і намагається залатати комунікаційно чи інформаційно ці пробоїни.

Мені дивно чути, як кажуть журналісти, що пан Дубінський думає, що він чистий перед законом. Хоча він пройшов поліграф абсолютно не за процедурою – в режимі онлайн, ввечері, не по всім датчикам і поліграфіст якісь зразу попередні висновки зробив. Тобто це взагалі до проходження поліграфу немає стосунку. Це з розряду "аби було".

– В Дубінського очевидно є амбіції дуже великі стати не просто типовим депутатом "Слуги народу", а стати одним із лідерів, можливо, опозиції до партії або всередині партії. Або просто одним із ватажків майбутньої якоїсь політичної сили на базі "Слуги народу".

Що відомо про конфлікт у фракції "Слуга народу"?

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

До цього скандалу причетний нардеп Антон Яценко з фракції "За майбутнє". Схема полягає у тому, що під час оформлення угод з нерухомістю, вона приносить і продовжує приносити фірмам-прокладкам в середньому мільйон гривень на день, або близько 365 мільйонів гривень на рік.

Після того Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів".

Про виступ депутата на російському каналі

– Керівництву "Слуги народу" важко проконтролювати дії 254 депутатів, а тому стаються такі випадки як з Євгеном Шевченком, який взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

– Можна привітати представника "Слуги народу" Шевченка з тим, що він "корисний ідіот". Тобто "корисний ідіот" – це термін, який застосовується до тих, хто працює в інтересах країни-ворога, країни-агресора. Тобто свідомо або не свідомо.



Євген Шевченко в ефірі російського каналу

– В цьому випадку ми бачимо, що він вийшов в ефір російського пропагандистського телебачення і повторив ті тези, які нав’язує постійно нам останні 5 років російська пропаганда. Мовляв, проблема не в Росії і що вона напала на нас, і не через це війна у нас сталася, а через те, що там нібито якісь мовні питання.

Тут віддає російською пропагандою, яку він слухав постійно п’ять років і вирішив повторити у свій зірковий час.

– Реакції президента не було. Йому рекомендували не виступати, тобто йому не забороняли. Тут є принципова різниця. Він взяв на себе відповідальність і отримав трохи "на горіхи".