21:12
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA: Чого Коломойський навчив Зеленського. Як Луценко і Гройсман у політику повертатимуться
      Вєсті.UA
      20:14, сьогодні
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Дубінський хоче стати лідером, – Мінаков про скандал у "Слузі народу"

      50 Читать новость на русском
      Олексій Мінаков
      Олексій Мінаков / 24 канал

      Скандал через "слуг народу", які не підтримали законопроєкт щодо ліквідації так званих майданчиків-посередників в сфері оцінювання нерухомості, наберає обертів. Однак будь-які інциденти в уряді або парламенті відображаються на рейтингу Володимира Зеленського.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Олексій Мінаков. За його словами, проблема полягає у тому, що важко проконтролювати 254 нардепів, які входять до партії "Слуга народу".

      До слова: Чи брехав Дубінський: дані з поліграфу

      "Один вже пішов на російський телеканал давати інтерв’ю, другий кнопокодавить, ще інший бере хабарі. Тобто зрозуміло, що дисципліна почала шкутильгати і це все очевидно відображається на рейтингу Зеленського. Тому він реагує нервово на кожен такий інцидент і намагається залатати комунікаційно чи інформаційно ці пробоїни", – пояснив експерт. 

      Він зазначив, що вся ця історія про ймовірні хабарі та проходження поліграфу, зокрема, є відволікаючим маневром. 

      "Мені дивно чути, як кажуть журналісти, що пан Дубінський думає, що він чистий перед законом. Хоча він пройшов поліграф абсолютно не за процедурою – в режимі онлайн, ввечері, не по всім датчикам і поліграфіст якісь зразу попередні висновки зробив. Тобто це взагалі до проходження поліграфу немає стосунку. Це з розряду "аби було", – зазначив Мінаков.

      В Дубінського очевидно є амбіції дуже великі стати не просто типовим депутатом "Слуги народу", а стати одним із лідерів, можливо, опозиції до партії або всередині партії. Або просто одним із ватажків майбутньої якоїсь політичної сили на базі "Слуги народу",
      – наголосив гість студії.

      Також додав: "В нього є ці амбіції і люди, які стоять за ним, бачать це. Тим паче, що він є медійно розкрученої фігурою, яка має власну аудиторію у соцмережах та онлайнмедіа".

      Що відомо про конфлікт у фракції "Слуга народу"?

      На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

      До цього скандалу причетний нардеп Антон Яценко з фракції "За майбутнє". Схема полягає у тому, що під час оформлення угод з нерухомістю, вона приносить і продовжує приносити фірмам-прокладкам в середньому мільйон гривень на день, або близько 365 мільйонів гривень на рік.

      Після того Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів".

      Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні – результати читайте на сайті 24

      Ставлення українців до перевірки політиків на детекторі брехні: дивіться відео 24 каналу

       

      blog_ava
      Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
      сьогодні
      47440
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі Володимир Зеленський Олександр Дубінський Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      сьогодні , 21:03 Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      Наталя Боднар 99
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      сьогодні , 21:00 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3363
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      25 жовтня , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      2401
      Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      сьогодні , 20:02 Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      Світлана Попова 696
      Наймолодший міністр "погрожує" знищити всі паперові документи українців – інтерв’ю
      сьогодні , 20:00 Наймолодший міністр "погрожує" знищити всі паперові документи українців – інтерв’ю
      Альона Чернецька 626
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук