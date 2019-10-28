Дубінський хоче стати лідером, – Мінаков про скандал у "Слузі народу"

Скандал через "слуг народу", які не підтримали законопроєкт щодо ліквідації так званих майданчиків-посередників в сфері оцінювання нерухомості, наберає обертів. Однак будь-які інциденти в уряді або парламенті відображаються на рейтингу Володимира Зеленського.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Олексій Мінаков. За його словами, проблема полягає у тому, що важко проконтролювати 254 нардепів, які входять до партії "Слуга народу".

До слова: Чи брехав Дубінський: дані з поліграфу

"Один вже пішов на російський телеканал давати інтерв’ю, другий кнопокодавить, ще інший бере хабарі. Тобто зрозуміло, що дисципліна почала шкутильгати і це все очевидно відображається на рейтингу Зеленського. Тому він реагує нервово на кожен такий інцидент і намагається залатати комунікаційно чи інформаційно ці пробоїни", – пояснив експерт.

Він зазначив, що вся ця історія про ймовірні хабарі та проходження поліграфу, зокрема, є відволікаючим маневром.

"Мені дивно чути, як кажуть журналісти, що пан Дубінський думає, що він чистий перед законом. Хоча він пройшов поліграф абсолютно не за процедурою – в режимі онлайн, ввечері, не по всім датчикам і поліграфіст якісь зразу попередні висновки зробив. Тобто це взагалі до проходження поліграфу немає стосунку. Це з розряду "аби було", – зазначив Мінаков.

В Дубінського очевидно є амбіції дуже великі стати не просто типовим депутатом "Слуги народу", а стати одним із лідерів, можливо, опозиції до партії або всередині партії. Або просто одним із ватажків майбутньої якоїсь політичної сили на базі "Слуги народу",

– наголосив гість студії.

Також додав: "В нього є ці амбіції і люди, які стоять за ним, бачать це. Тим паче, що він є медійно розкрученої фігурою, яка має власну аудиторію у соцмережах та онлайнмедіа".

Що відомо про конфлікт у фракції "Слуга народу"?

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

До цього скандалу причетний нардеп Антон Яценко з фракції "За майбутнє". Схема полягає у тому, що під час оформлення угод з нерухомістю, вона приносить і продовжує приносити фірмам-прокладкам в середньому мільйон гривень на день, або близько 365 мільйонів гривень на рік.

Після того Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів".

Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні – результати читайте на сайті 24

Ставлення українців до перевірки політиків на детекторі брехні: дивіться відео 24 каналу