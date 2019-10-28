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      Чи брехав Дубінський, – дані з поліграфу

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      Дубінський пройшов поліграф
      Дубінський пройшов поліграф / скріншот з відео

      Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський оприлюднив звіт пройденої перевірки на детекторі брехні.

      Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

      Думка: Чим завершиться скандал у фракції "Слуга народу" – версія експерта

      Що встановили експерти?

      1. Згідно з висновком експертів, Дубінський правдиво відповів на усі питання щодо своєї непричетності до домовленості, очікування та отримання неправомірної грошової нагороди за голосування законопроекту №2047 та не знає, хто з членів комітету причетний до цього.

      2. Додатково встановлено, що за час роботи у Верховній Раді Дубінський не отримував грошових винагород чи будь-яких інших за сприяння у голосуванні законопроектів на прохання будь-яких осіб.


      Висновок спеціаліста щодо проходження поліграфу Дубінським / фото з телеграму Дубінського

      САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.

      Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати?

      • Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
      • 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
      • Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
      • Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

      Що за корупційна схема?За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Слуга народу Олександр Дубінський Новини України Новини політики "Слуг народу" перевірять на поліграфі
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