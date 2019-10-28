Чи брехав Дубінський, – дані з поліграфу

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський оприлюднив звіт пройденої перевірки на детекторі брехні.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Думка: Чим завершиться скандал у фракції "Слуга народу" – версія експерта

Що встановили експерти?

1. Згідно з висновком експертів, Дубінський правдиво відповів на усі питання щодо своєї непричетності до домовленості, очікування та отримання неправомірної грошової нагороди за голосування законопроекту №2047 та не знає, хто з членів комітету причетний до цього.

2. Додатково встановлено, що за час роботи у Верховній Раді Дубінський не отримував грошових винагород чи будь-яких інших за сприяння у голосуванні законопроектів на прохання будь-яких осіб.



Висновок спеціаліста щодо проходження поліграфу Дубінським / фото з телеграму Дубінського

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.

Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати?

Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).

11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми : Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк. Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка. Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Що за корупційна схема?За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).