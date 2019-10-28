Лгал ли Дубинский, – данные с полиграфа

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал отчет пройденной проверки на детекторе лжи.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Мнение: Чем завершится скандал во фракции "Слуга народа" – версия эксперта

Что установили эксперты?

1. Согласно заключению экспертов, Дубинский правдиво ответил на все вопросы насчет своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерной денежной награды за голосование законопроекта №2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому.

2. Дополнительно установлено, что за время работы в Верховной Раде Дубинский не получал денежных вознаграждений или любых других за содействие в голосовании законопроектов по просьбе каких-либо лиц.

Заключение специалиста по прохождению полиграфа Дубинским / фото из телеграма Дубинского

САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток

в размере 30 тысяч долларов каждому 11 нардепами от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады.

Вероятная коррупция среди "слуг народа": что надо знать?

Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схем: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.

Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа"

Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).