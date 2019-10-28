Лгал ли Дубинский, – данные с полиграфа
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал отчет пройденной проверки на детекторе лжи.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Мнение: Чем завершится скандал во фракции "Слуга народа" – версия эксперта
Что установили эксперты?
1. Согласно заключению экспертов, Дубинский правдиво ответил на все вопросы насчет своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерной денежной награды за голосование законопроекта №2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому.
2. Дополнительно установлено, что за время работы в Верховной Раде Дубинский не получал денежных вознаграждений или любых других за содействие в голосовании законопроектов по просьбе каких-либо лиц.
Заключение специалиста по прохождению полиграфа Дубинским / фото из телеграма Дубинского
САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток
в размере 30 тысяч долларов каждому 11 нардепами от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады.
Вероятная коррупция среди "слуг народа": что надо знать?
- Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
- 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схем: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
- Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа"
Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).