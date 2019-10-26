Чем завершится скандал во фракции "Слуга народа": версия эксперта

Нардепов, которых подозревают в политической коррупции, могут лишить мандатов. Это продемонстрирует, что президент Владимир Зеленский борется против злоупотребления властью.

Такое мнение 24 каналу высказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

Читайте также: Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы

Для предотвращения снижения рейтингов власти и "Слуги народа" нужно показательное наказание своих. Согласно предвыборным обещаниям Зеленского. Лишение мандант нардепов, подозреваемых в политической коррупции, по результатам расследования временной следственной комиссии парламента – более вероятный сценарий, чем роспуск парламента. И это будет показательным моментом для других,

– отмечает Владислав Дзивидзинский.

Эксперт добавляет: гораздо лучше поменять 11 депутатов, чем распустить всю Верховную Раду. Хотя вопрос, чего хотят достичь такими действиями по дискредитации фракции нардеп Александр Дубинский и, возможно, Игорь Коломойский. Олигарх, возможно, не заказчик этого. Но Дубинский точно не действует самостоятельно и преследует какую-то цель.

Что известно о конфликте во фракции "Слуга народа"?

На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За это нардепы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.

Через эту схему при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За последними стоят одиозный нардеп Антон Яценко (входит в депутатскую группу "За будущее") и экс-нардеп Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

11 "слуг народа" не голосовали за уничтожение схемы:

Ирина Аллахвердиева,

Ольга Василевская-Смаглюк,

Дарья Володина,

Юлия Диденко,

Александр Дубинский,

Виктория Кинзбурская,

Алексей Ковалев,

Анна Колесник,

Алексей Леонов,

Анастасия Ляшенко,

Евгений Петруняк.

После того, как разгорелся скандал, Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Нардеп также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету. При этом, по мнению Дубинского, детектор лжи должны пройти и работники Офиса Президента, и депутаты-авторы "скандальных законопроектив".

Проверка Арахамия на полиграфе: смотрите видео