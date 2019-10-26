Чим завершиться скандал у фракції "Слуга народу": версія експерта

Нардепів, яких підозрюють у політичній корупції, можуть позбавити мандатів. Це продемонструє, що президент Володимир Зеленський бореться проти зловживання владою.

Таку думку 24 каналу висловив заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

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Для запобігання зниження рейтингів влади і "Слуги народу" потрібне показове покарання своїх. Відповідно до передвиборних обіцянок Зеленського. Позбавлення манданту нардепів, підозрюваних у політичній корупції, за результатами розслідування тимчасової слідчої комісії парламенту – більш імовірний сценарій, ніж розпуск парламенту. І це буде показовим моментом для інших,

– наголошує Владислав Дзівідзінський.

Експерт додає: набагато краще поміняти 11 депутатів, ніж розпустити всю Верховну Раду. Хоча є питання, чого прагнуть досягти такими діями по дискредитації фракції нардеп Олександр Дубінський і, можливо, Ігор Коломойський. Олігарх, можливо, не замовник цього. Але Дубінський точно не діє самостійно і переслідує якусь мету.

Що відомо про конфлікт у фракції "Слуга народу"?

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

Через цю схему під час оформлення угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За останніми стоять одіозний нардеп Антон Яценко (входить до депутатської групи "За майбутнє") та екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса та Коломойського).

11 "слуг народу" не голосували за знищення схеми:

Ірина Аллахвердієва,

Ольга Василевська-Смаглюк,

Дар'я Володіна,

Юлія Діденко,

Олександр Дубінський,

Вікторія Кінзбурська,

Олексій Ковальов,

Ганна Колісник,

Олексій Леонов,

Анастасія Ляшенко,

Євген Петруняк.

Після того, як спалахнув скандал, Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів".

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