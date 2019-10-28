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      Дубинский хочет стать лидером, – Минаков о скандале в "Слуге народа"

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      Алексей Минаков
      Алексей Минаков / 24 канал

      Скандал из-за "слуг народа", которые не поддержали законопроект о ликвидации так называемых площадок-посредников в сфере оценки недвижимости, набирает обороты. Однако любые инциденты в правительстве или парламенте отражаются на рейтинге Владимира Зеленского.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Алексей Минаков. По его словам, проблема заключается в том, что трудно проконтролировать 254 нардепов, которые входят в партию "Слуга народа".

       К слову: Лгал ли Дубинский: данные из полиграфа

      "Один уже пошел на российский телеканал давать интервью, второй кнопокодавить, еще другой берет взятки. То есть понятно, что дисциплина начала хромать, и это все очевидно отражается на рейтинге Зеленского. Поэтому он нервно реагирует на каждый такой инцидент и пытается залатать коммуникационно или информационно эти пробоины", – пояснил эксперт.

      Он отметил, что вся эта история о вероятных взятках и прохождении полиграфа, в частности, является отвлекающим маневром.

      "Мне странно слышать, как говорят журналисты, господин Дубинский думает, что он чист перед законом. Хотя он прошел полиграф абсолютно не по процедуре – в режиме онлайн, вечером, не по всем датчикам, и полиграфист сразу какие-то предварительные выводы сделал. То есть это вообще к прохождению полиграфа не имеет отношения. Это из разряда "лишь бы было", – отметил Минаков.

      У Дубинского очевидно есть амбиции очень большие стать не просто типичным депутатом "Слуги народа", а стать одним из лидеров, возможно, оппозиции к партии или внутри партии. Или просто одним из главарей будущей какой-то политической силы на базе "Слуги народа",
      – отметил гость студии.

      Также добавил: "У него есть эти амбиции, и люди, которые стоят за ним, видят это. Тем более, что он является медийно раскрученной фигурой, которая имеет свою аудиторию в соцсетях и онлайнмедиа".

      Что известно о конфликте во фракции "Слуга народа"?

      На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За это нардепы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.

      К этому скандалу причастен нардеп Антон Яценко из фракции "За будущее". Схема заключается в том, что во время оформления сделок с недвижимостью, она приносит и продолжает приносить фирмам-прокладкам в среднем миллион гривен в день, или около 365 миллионов гривен на год.

      После этого Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Нардеп также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету. При этом, по мнению Дубинского, детектор лжи должны пройти и работники Офиса Президента, и депутаты-авторы "скандальных законопроектов".

      Нардепы прошли проверку на детекторе лжи – результаты читайте на сайте 24

      Отношение украинцев к проверке политиков на детекторе лжи: смотрите видео 24 канала

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа "Слуг народа" проверят на полиграфе Расследования Олександр Дубинский Владимир Зеленский
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