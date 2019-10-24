Нардепы прошли проверку на детекторе лжи: результаты

После скандала из-за подозрений в коррупции, разгоревшийся во фракции "Слуга народа", некоторые нардепы этой политической силы должны пройти проверку на полиграфе. Несколько уже это сделали, среди них – один из главных фигурантов ссоры Александр Дубинский. Впоследствии к ним могут присоединиться также депутаты из других политических сил, в частности – "Голоса".

Коротко о скандале в "Слуге народа" – кто, когда и зачем

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На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

Руководство партии подозревает, за это нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта. После этого Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. К слову, САП открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.

Слухов о расколе в президентской партии значительно больше в последнее время – и их даже подтверждают сами нардепы. В частности, Максим Бужанский, который сам "прославился" уже рядом конфликтов, рассказал о спорах между мажоритарщиками и депутатами из списка. Нелегко достичь согласия "слугам народа" и с премьером Алексеем Гончаруком.

Больше всего из-за полиграфа спорили нардеп Дубинский и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Второй хоть и не должен был проходить проверку, но отреагировал на призыв Дубинского и согласился.

Ссора между политиками вышла не только за пределы комитета, но и даже за пределы партии – они обменялись сообщениями и комментариями. Собственно, после этого глава фракции и согласился пройти детектор лжи. Сам Арахамия не подозревает Дубинского в коррупции.

Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа". В общем проверка ждет всех членов комитета.

Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

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Результаты проверок на полиграфе "слуг народа".

Полиграфолог задает нардепам вопросы, на которые он должен был давать ответы "да" или "нет", а во второй части – и "да", и "нет"

Александр Дубинский

Нардеп отрицательно отвечал на все вопросы о получении взяток за голосование и скрытых договоренностях. С тем, что другие члены комитета могли голосовать за взятку, Дубинский тоже не соглашается. Подробнее об ответах Дубинского – здесь.

Давид Арахамия.

Председатель фракции "Слуга народа" отрицал то, что пытался воспользоваться своей властью для воздействия на депутатов перед голосованием на законопроект №2047. Арахамия также отрицательно ответил на вопрос о том, предлагал ли кому-то деньги и поручал ли нардепам голосовать против этого законопроекта на комитете в пользу олигархов. Подробнее об ответах Арахамии – здесь.

Ольга Василевская-Смаглюк

На комитете она голосовала "против". Обвинения в коррупции она отрицала. Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявила, что здесь Василевская-Смаглюк "ничего не скрывает". Однако нардепка же скрывает информацию о том, что подобные предложения были.

Александр Качура

Этот нардеп первым прошел тест на детекторе лжи, чтобы снять с себя обвинения в коррупции. Качура был одним из главных инициаторов законопроекта и голосовал за его принятие. Однако после скандала он также согласился пройти полиграф.

Олег Марусяк

Нардеп также член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, однако в "список подозреваемых" он не попал. Депутат ничего не скрывает, кроме того, что корит себя за недостаточную образованность для работы в парламенте.

Результаты других нардепов после проверки на полиграфе появятся позже.

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Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам: