Нардепи проходять перевірку на детекторі брехні: перші результати

Після скандалу через підозри у корупції, що розгорівся у фракції "Слуга народу", деякі нардепи цієї політичної сили мають пройти перевірку на поліграфі. Кілька уже це зробили, серед них – один із головних фігурантів сварки Олександр Дубінський. Згодом до них можуть приєднатись також депутати із інших політичних сил, зокрема – "Голосу".

Коротко про скандал у "Слузі народу" – хто, коли і навіщо

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На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

Керівництво партії підозрює, за це нардепи тримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту. Після цього Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. До слова, САП відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.

Чуток про розкол у президентській партії значно побільшало останнім часом – і їх навіть підтверджують самі нардепи. Зокрема, Максим Бужанський, який сам "прославився" уже низкою конфліктів, розповів про суперечки між мажоритарниками та депутатами зі списку. Нелегко досягнути згоди "слугами народу" і з прем'єром Олексієм Гончаруком.

Найбільше через поліграф сперечалися нардеп Дубінський та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Другий хоч і не мав проходити перевірку, але відреагував на заклик Дубінського і погодився.

Сварка між політиками вийшла не лише поза межі комітету, але й навіть поза межі партії – вони обмінялися дописами та коментарями. Власне, після цього очільник фракції і погодився пройти детектор брехні. Сам Арахамія не підозрює Дубінського у корупції.

Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу". Загалом перевірка чекає усіх членів комітету.

Що за корупційна схема?За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

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Результати перевірок на поліграфі "слуг народу".

Поліграфолог ставить нардепам питання, на які він мав давати відповіді "так" або "ні", а у другій частині – і "так", і "ні"

Олександр Дубінський

Нардеп заперечно відповідав на усі запитання про отримання хабарів за голосування та приховані домовленості. Із тим, що інші члени комітету могли голосувати за хабар, Дубінський теж не погоджується. Детальніше про відповіді Дубінського – тут.

Ольга Василевська-Смаглюк

На комітеті вона голосувала "проти". Звинувачення у корупції вона заперечувала. Голова науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жаннетта Половнікова заявила, що тут Василевська-Смаглюк "нічого не приховує". Однак нардепка таки приховує інформацію про те, що подібні пропозиції були.

Олександр Качура

Цей нардеп першим пройшов тест на детекторі брехні, щоб зняти із себе звинувачення в корупції. Качура був одним з головних ініціаторів законопроєкту та голосував за його прийняття. Проте після скандалу він також погодився пройти поліграф.

Олег Марусяк

Нардеп також член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, однак у "список підозрюваних" він не потрапив. Депутат нічого не приховує, окрім того, що картає себе через недостатню освіченість для роботи у парламенті.

Результати інших наредпів після перевірки на поліграфі з'являться згодом.

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Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин: